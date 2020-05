Cs Cáceres demanda retomar proceso para aprobación definitiva de ordenanza del arbolado

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha demandado al equipo de Gobierno que se retome el proceso para la aprobación definitiva de la ordenanza del arbolado que servirá para planificar, ordenar y gestionar el arbolado, así como regular todas las actuaciones que afectan a su sistema.

En concreto, Preciados ha señalado que esta ordenanza "es muy necesaria" por lo que debe estar en vigor para evitar problemas como los que hemos conocido de que la grafiosis del olmo ha destruido cuatro árboles en la ciudad en una semana, o los daños que los plátanos de sombra provocan en algunos sectores de la población que los alérgicos.

Así pues, ha recordado que en julio de 2016 la formación naranja presentó una moción al Pleno municipal, que fue aprobada por unanimidad, en la que se proponía la redacción de una ordenanza reguladora de gestión y protección del arbolado urbano con el objeto de preservarlo y ordenar todas las actuaciones que le afectan.

Los objetivos principales de esta normativa son planificar, ordenar y gestionar el arbolado de la ciudad; regular todas las actuaciones que afectan al sistema del arbolado, y en especial, las que inciden sobre el riesgo de fractura o caída; y proteger el soporte territorial de los espacios arbolados o susceptibles de serlo en el futuro.

También tenía como objetivos preservar el patrimonio arbóreo de Cáceres; proteger el arbolado frente a cualquier afectación directa o indirecta; y promover mediante participación ciudadana la información sobre las diversas actuaciones que afecten al arbolado de la ciudad, tal y como informa Cs en una nota de prensa.

Aunque la moción fue aprobada en 2016, se ha redactado en la legislatura actual y el punto en que se encuentra es que, con fecha del 12 de septiembre del año pasado, se emitió una resolución de Alcaldía donde se incoaba el expediente para el inicio del proceso participativo en relación a la ordenanza.

A su vez, a partir del 2 de octubre se inició un proceso participativo, con el periodo de alegaciones que se extendió hasta el 25 de noviembre, y cerrado el plazo, el expediente se paró.

"No tenemos noticias desde entonces de por qué no se ha aprobado definitivamente y por tanto no ha entrado en vigor", ha subrayado Preciados.

"Por todo ello, demandamos al equipo de Gobierno que se retome este asunto, y esperamos y deseamos tener una ordenanza que cumpla los objetivos que planteamos en la moción y que además sea una herramienta eficiente para la gestión de nuestro rico patrimonio arbóreo y para la salubridad pública en la ciudad", ha concluido.