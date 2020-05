Ayuntamiento Cáceres aprueba destinar 3,1 millones para ayudas socioeconómicas

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, que se ha celebrado por primera vez de forma telemática, ha aprobado este jueves por unanimidad los expedientes de suplemento de crédito, que ascienden en su totalidad a 3,1 millones de euros, para destinarlos a las medidas recogidas en el Plan Impulso para reactivar la economía local y ayudar a las familias más necesitadas tras la crisis del coronavirus.



Las propuestas contenidas en el plan cuentan con el acuerdo de los miembros de la corporación municipal y con algunas aportaciones de los agentes sociales y empresariales. El alcalde Luis Salaya ha recordado que estas medidas pretenden estar cerca de las personas que más han sufrido esta crisis con el criterio de "no gobernar pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", por lo que ha valorado el apoyo de la oposción.



El desarrollo de este plan persigue, por un lado, mantener el tejido empresarial y el empleo de la ciudad y garantizar el acceso de todas las personas a los bienes y servicios, por otro, animar la iniciativa de la inversión privada a través del apoyo a autónomos, empresas y comercio, la regeneración del turismo y el fortalecimiento de la cultura.



Para ello se cuenta con un montante de 3,1 millones de euros de financiación de los presupuestos municipales 2020 y del 20% del superávit de 2019 para las actuaciones y se mantiene también la inversión prevista en las cuentas de este ejercicio, estimadas en más de cinco millones.



Por lo que se refiere a las subvenciones destinadas al mantenimiento del tejido empresarial y del empleo, dotadas con un millón de euros, podrán ser beneficiarios de estas ayudas personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, cuya actividad económica que desarrolla haya quedado suspendida o cuya facturación se haya visto reducida durante el mes de abril en un 75% en relación con el mismo mes de 2019.



Además su domicilio fiscal, y en su caso, el local de desarrollo de la actividad deberá estar en el término municipal de Cáceres; la actividad económica debe ser desarrollada por una microempresa, o por una pyme, según se define en la convocatoria. Tiene que estar dado de alta en Hacienda, en cualquiera de los regímenes de la Tesorería General de la Seguridad Social desde, al menos, el día anterior a la declaración del estado de alarma; y debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Cáceres.



La cuantía de las ayudas individiuales es de 1.000 euros, que se incrementará si tiene local afecto a la actividad en 999 euros adicionales; si tiene trabajadores contratados a fecha de 1 de marzo de 2020: de 1 a 4 trabajadores, 500 euros adicionales; de 5 a 9 trabajadores, 750 euros adicionales; y de 10 a 24 trabajadores, 1.000 euros adicionales. Las cuantías son acumulables y no pueden superar los 2.999 euros por beneficiario.



Los gastos subvencionables son los relativos al local donde se realiza la actividad, de suministros, de servicios externos, relativos al pago de nóminas de trabajadores y a la cotización a la Seguridad Social de las personas autónomas y de los trabajadores contratados, tributos municipales relativos a la actividad empresarial; de material fungible destinado a combatir la propagación o el contagio por el Covid-19, de mercadería, o cualquier gasto que se puede deducir de la actividad empresarial o profesional.



Las ayudas tienen carácter prepagable, y el pago se realizará una vez que se produzca la concesión definitiva de las ayudas y, con anterioridad a la presentación de la correspondiente justificación. Estas ayudas son compatibles con otra ayuda, subvención, ingresos o recursos para la misma finalidad, tanto privadas como públicas.



El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 30 de junio. Quienes reciban estas ayudas están obligadas a mantener la actividad y el 50% de su plantilla fija (en caso de subvención por trabajadores) al menos 6 meses desde la resolución de concesión de la subvención.



Para mayor información los interesados pueden llamar al teléfono 927 112 112 en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 o en el correo empresas@ayto-caceres.es. Además de estas ayudas se creará una Oficina COVID y se pondrá en marcha una campaña de impulso del comercio local que se está consensuando con el sector, y habrá una revisión de la fiscalidad.



MÁS SERVICIOS SOCIALES



En política social, se destinarán 1,8 millones de euros para incrementar la partida de ayudas para el tratamiento de situaciones de especial necesidad y/o emergencia, del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, el servicio de comida a domicilio, lavandería y transporte de emergencia, entre otros.



También se impulsará una intervención especializada domiciliaria en servicios de bienestar como podólogo o terapia ocupacional para las personas mayores dependientes, así como recursos habitacionales y de comedor para personas sin hogar, incremento de los recursos contra la violencia de género, proyectos de conciliación; proyecto de huertos sociales y proyecto de promoción e inserción laboral de empleadas de hogar.



En turismo, entre otras cuestiones, se llevará a cabo una campaña de comunicación 'Cáceres, destino seguro', se implementará un sello de buenas prácticas; se creará un programa de recuperación del turismo en la ciudad; y se hará hincapié en exponer atractivos no explotados de la ciudad. La partida para esta acción asciende a 300.000 euros.



Y en cultura se reanudará parte de la programación cultural como, por ejemplo la Feria del Libro, que se ha aplazado; habrá una adaptación a las formas de acceso y consumo cultural a través de Internet; se pondrá en marcha un bono cultural, y se abrirá una convocatoria de selección de proyectos culturales.



OTROS ASUNTOS



El Pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus y se ha prolongado por poco más de dos horas, ha aprobado, de forma inicial, la modificación de la ordenanza reguladora de la concesión del catálogo de ayudas de emergencia social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que se ha modificado para incluir algunas ayudas que no estaban contempladas antes de la crisis. La reforma de la ordenanza no entrará en vigor hasta el mes de julio cuando se cumplan todos los trámites administrativos.



Además, se han resuelto las alegaciones y se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza de Administración Electrónica (e-Admon) en el Ayuntamiento de Cáceres, que comenzará a funcionar el 15 de junio. Asimismo, se ha aprobado, con la abstención de Unidas Podemos, la prestación del servicio público de conservación y gestión de instalaciones semafóricas, sala de control de tráfico y sistema de restricción de accesos a la Ciudad Monumental.



Lo que no ha salido adelante ha sido una moción presentada por el PP para instar al Gobierno de España a que los ayuntamientos puedan usar los superávits de sus cuentas y todos sus recursos económicos para políticas locales. PSOE y Unidas Podemos (12 votos) han votado en contra, mientras que PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Alcántara y Díaz la han apoyado y Amores se ha abstenido.



También ha sido rechazada la urgencia de una moción presentada por el PP para declarar luto oficial en la ciudad, porque ya se ha anunciado que la ciudad se sumará al duelo nacional cuando las condiciones lo permitan.