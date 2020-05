El alcalde de Cáceres hace un llamamiento a la responsabilidad de los adolescentes

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha hecho una llamada a la responsabilidad de los cacereños en el inicio este lunes de la fase 1 de la desescalada y, especialmente, a los adolescentes de la ciudad, ya que este fin de semana se ha detectado la presencia de varios grupos de chicos y chicas sin guardar las distancias de seguridad e, incluso, ha habido denuncias por hacer un botellón.



Así, la Policía Local ha interpuesto desde el pasado viernes y hasta ayer domingo un total de 69 denuncias por saltarse el estado de alarma, de las que 47 multas han sido a peatones por transitar por vías públicas incumpliendo las normas sobre actividades autorizadas y 22 por no atender a la normativa de desplazamientos en vehículos. En uno de los controles realizados por los agentes se decomisaron sustancias estupefacientes en uno de los coches.



De todas las denuncias, ocho han sido interpuestas a personas reincidentes y siete personas acumulaban ya más de una sanción. Además, un menor de edad ha sido detenido por haberse saltado en numerosas ocasiones las normas y por resistirse a los agentes de la autoridad. De las multas interpuestas, ocho han sido a mayores de 14 años y siete a personas mayores de 70 años que no han cumplido las franjas horarias que tienen para salir a la calle.



También se ha multado a tres padres que estaban juntos en la vía pública sentados en bancos sin mantener la distancia de seguridad mientras los niños jugaban juntos y cuatro por estar reunidos en grupos de diez personas, de los que seis se dieron a la fuga, y otras tres denuncias se han cursado por consumo de alcohol en la vía pública con música a un elevado volumen procedente de un coche estacionado en las proximidades, es decir, por hacer botellón.



De todas las sanciones propuestas, 23 de ellas han sido a personas que se encontraban en grupos en la vía pública sin motivo y otras cuatro han sido multadas por estar reunidas en el interior de una vivienda sin ser el domicilio habitual de ninguno de ellos.



Así lo ha explicado este lunes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en una rueda de prensa online en la que, tras estos datos, ha explicado que la fase 1 de la desescalada "es compleja" porque pierde relevancia el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en ella primará la "responsabilidad individual" de cada persona para cumplir las normas.



"La responsabilidad individual va a ser la única barrera que tengamos para defendernos del virus y si mantenemos el comportamiento adecuado y somos responsables en nuestra forma de actuar, cumpliendo las normas y observando las recomendaciones de conducta en nuestras relaciones interpersonales, podremos parar esto y, si no lo hacemos, correremos serios riesgos", ha dicho el alcalde.



Llegado este punto, Salaya ha hecho un llamamiento especial a los adolescentes que han tenido un "comportamiento muy positivo" durante los dos meses de confinamiento y las ha pedido que cumplan las normas ahora que se inicia la fase 1 porque "son demasiado habituales" los grupos de adolescentes juntos en la calle sin guardar distancias de seguridad para evitar la propagación del virus.



Por ello, aunque el alcalde comprende la "dificultad" de vivir una situación como esta en una edad "compleja" en la que las relaciones sociales son tan importantes, ha pedido "responsabilidad" a los adolescentes y que piensen que todo esto se está haciendo por el "bien común, por la salud pública y por la salud de los mayores".