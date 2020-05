Cáceres peatonaliza algunas calles céntricas y habilita dos corredores para deportistas

Ep.



El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este viernes un plan de movilidad temporal para reorganizar el tráfico y ganar más espacio para los peatones con el objetivo de evitar aglomeraciones cuando se pase a la fase 1 de la desescalada.

Para ello, se van a peatonalizar algunas calles céntricas como la avenida de España y las vías del entorno de San Juan, y se habilitarán dos corredores para los deportistas de 2,7 kilómetros de longitud, uno hacia el norte y otro hacia el sur de la ciudad.



Además, se recomienda que los coches circulen en todo el casco urbano a 30 kilómetros por hora en las franjas horarias en las que se permite la práctica deportiva; se suprimirán aparcamientos en varias calles del entorno del Paseo de Cánovas, y se señalizarán las aceras con flechas pintadas para indicar el sentido en el que deben circular los peatones con el objetivo de no cruzarse.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado este viernes que se trata de un plan de movilidad "extraordinario" que incluye algunas "recomendaciones" y, en otros casos, "obligaciones" para la seguridad de los ciudadanos de cara a afrontar la fase 1, que entrará en vigor el lunes 11 de mayo. Todas las modificaciones se mantendrán las 24 horas del día, excepto el corte al tráfico de la carretera de la Montaña, que solo se producirá de 20,00 a 23,00 horas.



Entre las recomendaciones que ha explicado Salaya en una rueda de prensa online está circular a 30 kilómetros por hora en todo el casco urbano durante el horario habilitado para la actividad física porque, en algunos casos, los deportistas invaden la calzada para cumplir la distancia de seguridad y disminuir la velocidad de los coches contribuye a evitar posibles accidentes.



En cuanto a los peatones, la petición general es que se circule por la acera de la derecha o en el sentido del tráfico rodado y guardando siempre la distancia recomendada de dos metros. Para que no haya dudas, en las zonas de más afluencia se va a marcar el suelo con señales horizontales con pintura en las aceras que recordarán a los peatones el sentido que deben tomar y por dónde deben caminar para evitar los encuentros frontales con otros viandantes.



En relación a las calles que se van a peatonalizar serán San Antón, Clavellinas, Parras y plaza Obispo Galarza, en las que solo podrán acceder residentes a sus garajes, así como transporte público, taxis y vehículos de emergencia. También quedarán cortadas al tráfico, aunque los residentes sí podrán aparcar en las calles, la avenida de España, salvo un carril de salida a continuación de Alfonso XI hasta Primo de Rivera, los impares de Primo de Rivera y Gómez Becerra, y solo se permite la carga y descarga hasta las 12,00 horas.



Con el objetivo de ganar más espacio para los peatones también se reordenarán los aparcamientos en varios tramos de las calles Rodríguez Moñino, Antonio Silva, Periodista Sánchez Asensio, Camino Llano y Ronda del Carmen, donde no se podrá aparcar pero de una forma parcial solo en algunas zonas determinadas de estas vías.



En las avenidas Virgen de la Montaña y en la avenida de Portugal se organizarán los aparcamientos que pasarán a hacerse en línea en lugar de en batería para "dejar más espacio a los peatones y poder salir de la acera", ha dicho el alcalde.



DOS CORREDORES SALUDABLES



También se ponen en marcha dos corredores "saludables" para la práctica del deporte que medirán 2,7 kilómetros cada uno y que contarán con un carril de la calzada cortado al tráfico. Se ubicarán en el sur de la ciudad desde la avenida de Alemania (impares) y avenida Juan Pablo II hasta la glorieta del ferial, en sentido de entrada a la ciudad.



El corredor norte irá desde la avenida Hernán Cortés, que no se peatonaliza el carril al existir una plataforma peatonal hasta plaza de Argel, avenida de Delicias, avenida de Extremadura y Cordel de las Merinas, donde se eliminarán los estacionamientos en la acera del cementerio para permitir la práctica del deporte con más facilidad.



Como medidas puntuales, se permitirá acceder desde la avenida Virgen de Guadalupe hacia los garajes de la calle San Pedro de Alcántara, donde normalmente se accede desde la avenida de España, y se eliminará un carril de circulación en la calle Severo Ochoa entre las rotondas del Residencial Gredos y Cáceres El Viejo.



Este plan de movilidad, en el que se mantienen todos los aparcamientos de movilidad reducida, tiene el visto bueno de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx). Además, en todas las zonas habilitadas para peatones también se permiten los vehículos de movilidad personal que deben circular a menos de 10 kms/h.



"Si todo va como esperamos y pasamos a la fase uno podríamos empezar a aplicar todas estas medidas el lunes que darán un alivio a la población y mejorarán las cuestiones de seguridad", ha indicado Salaya, al tiempo que insiste en que las medidas que se están tomando son "temporales" para "garantizar la distancia de seguridad" y hacer las zonas comerciales y el centro de la ciudad "más seguras".



"Algunas supondrán serias molestias por lo que pedimos mucha paciencia a los vecinos afectados", ha concluido el alcalde tras la Junta de Gobierno local que se ha celebrado este viernes con la incorporación de técnicos como la responsable de Salud Laboral y el jefe de la Policía Local.