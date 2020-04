Empresarios cacereños se unen para elaborar menús diarios gratuitos para vulnerables

Ep.



Un grupo de empresarios de Cáceres se han unido para poner en marcha el proyecto MIMENÚ, una iniciativa gastronómico-social con la que se pretende ayudar a las personas más vulnerables durante esta crisis sanitaria, mediante la cual se distribuirán menús gratuitos diarios.



Así lo ha explicado José Manuel Galán, uno de los empresarios coordinadores de este proyecto, quien ha detallado que la iniciativa surgió "una tarde de domingo" que estaban hablando por videoconferencia los promotores del proyecto y empezaban "a ver las necesidades que iban a tener varios amigos de varios sectores".



Por ello, según ha destacado en declaraciones a Europa Press Televisión, estudiaron "la posibilidad de llegar a gente que estuviese pasando esas carencias y necesidades alimentarias" y decidieron poner el proyecto en marcha para lo cual, ha señalado, hablaron con el Banco de Alimentos y con colaboradores privados y entidades públicas.



A este respecto, ha indicado que la primera semana empezaron con cien menús diarios en Cáceres y cincuenta en Malpartida de Cáceres, donde el proyecto está gestionado por el ayuntamiento y "un grupo de amigos cocineros" pero "bajo la marca" y "los parámetros" de MIMENÚ -ha matizado-, pero "el compromiso es llegar a los doscientos".



"Hemos querido dar los pasos poco a poco, que es mejor hacerlo bien porque se supone que esto va a ser largo; el compromiso es llegar a doscientos o doscientos y pico y creo que lo vamos a hacer con creces", ha resaltado.



Galán ha detallado que la idea se inició por parte del restaurante LaLola, Electricity Marketing y Quién le Pone el Cascabel al Chef y que posteriormente "se han unido" las cocinas de Binomio y de La Trastienda de Mario&Marieta.



Junto a ellos, además del Banco de Alimentos, el Ayuntamiento de Cáceres ha puesto a su disposición la red de voluntarios RedCor que son los que hacen el reparto de los menús y también colaboran "muchísimas" empresas de diferentes sectores de la ciudad y también personas anónimas.



De este modo, ha apuntado que han establecido tres puntos de cocina "para minimizar riesgos" porque "si hoy hubiera que cerrar" alguna de las mismas "por alguna casualidad", pues "siempre" tienen "varios puntos" y también hacen el reparto "en tres días" para "minimizar el que los colaboradores y todos los voluntarios estén saliendo".



Además, Galán ha subrayado que se les ha "desbordado un poco todo" por el número de personas y empresarios dispuestos a colaborar en el proyecto. "La acogida está siendo estupenda y tenemos, creemos, que suficiente para lo que nos habíamos comprometido", ha valorado.



En cuanto a las familias o personas a quienes llegan estos menús, este empresario ha señalado que no lo llevan ellos sino que lo hace RedCor y Asuntos Sociales que "son los que tienen conocimientos de las familias que son los usuarios".



"Nosotros también queríamos llegar a algún tipo de usuario que no estaba acostumbrado o que no tenía estas necesidades... pero según nos consta y nos dicen los repartidores, la cosa está muy bien y se está acertando a quien se les da, ojalá pudiésemos llegar a más", ha manifestado.



Asimismo, ha destacado que esto lo hacen "de forma total y absolutamente voluntaria" y "altruista", dedicando su tiempo y las "ganas de que esta gente que esté necesitada se lleve un plato de alimento a la boca".



"De nada vale estar quejándose aquí en el balcón de casa, echando pestes en redes sociales, tirando mierda y era hora de echarle menos mierda y más corazón y meterse de lleno a hacer cosas", ha resaltado al tiempo que ha añadido que "el sector de la hostelería fue el primero que paró, va a ser el último que se ponga en funcionamiento y bueno, que cuando nos pongamos en funcionamiento a la gente le quede el pequeño recuerdo de que hemos estado con ellos".