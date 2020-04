La Agrupación Vecinal de Cáceres pide test masivos y más medios de protección

Ep.



La Agrupación Vecinal de Cáceres ha pedido a la autoridades sanitarias que se hagan test masivos a la población, y sobre todo a colectivos como sanitarios, cuerpos policiales, trabajadores de supermercados y de otros servicios, así como que se dote de medios de equipos de protección individual (EPIs) a todo el personal de hospitales y residencias de mayores de la ciudad.



Además, reclama al Ayuntamiento que se mantengan "todas" las inversiones que estaban comprometidas en los presupuestos municipales destinadas a los barrios de la ciudad, ya que teme que las obras se paralicen por la crisis sanitaria y se deje a un lado la mejora de infraestructuras y equipamientos de las barriadas, cuando se trata de una forma de "generar empleo" y "contribuir a la recuperación económica".



El presidente de la Agrupación Vecinal, Alberto Iglesias, ha pedido también al alcalde Luis Salaya que "pelee por los intereses de los cacereños" y de la ciudad, que ha sido de las más castigadas en esta crisis sanitaria, algo que podría achacarse también a la situación de la que partía la capital cacereña donde, en los últimos meses, se habían producido varias protestas por las deficiencias de las infraestructuras sanitarias.



"Creo que puede haber una causa-efecto porque teníamos menos dotaciones que otras ciudades", ha recalcado el líder vecinal en declaraciones a Europa Press, al tiempo que recuerda que la situación de Cáceres ha sido de las más graves de la región y "todavía" se siguen detectando "diferencias" en comparación con otras capitales extremeñas.



En este sentido ha recordado la petición de que se instalara una carpa para realizar test masivos a los cacereños y que las autoridades sanitarias no han considerado conveniente, o la situación que se vive en las residencias de mayores, concretamente en la Residencia Asistida El Cuartillo, donde han fallecido unas 70 personas, y en la que los trabajadores no cuentan con suficientes equipos de protección, según ha dicho.



Iglesias ha calificado de "vergonzosa" la situación y ha pedido a las autoridades sanitarias que ofrezcan "datos reales" porque "los cacereños deben saber la verdad de lo que está pasando", ha indicado, al tiempo que señala que el alcalde no se ha puesto en contacto con ningún directivo de la Agrupación Vecinal en todo este tiempo de crisis sanitaria.



"NO ESTAMOS CONTENTOS"



"Que el alcalde dé la cara por nosotros", ha sentenciado Iglesias, que ha recordado que la agrupación vecinal y otros colectivos llevan "dos años" protestando por la situación sanitaria de la ciudad. "No estamos contentos por cómo se están haciendo las cosas y si no, que le pregunten a los que han perdido algún ser querido o a los trabajadores de los hospitales y las residencias", ha espetado.



Iglesias considera que la ciudad atraviesa "una grave situación" y por ello ha incidido en que se realicen pruebas al máximo número de personas posibles, sobre todo cuando a partir del lunes empezarán a salir del confinamiento los niños. "Es necesario que se hagan test como obligación para que la infección no corra más deprisa", ha dicho.



En cuanto a las inversiones en los barrios ha pedido al Consistorio que si es necesario "sacrificar" algunas propuestas se haga en el ámbito de las actividades lúdicas en las casas de cultura, pero no en las obras en infraestructuras, que servirán para "empujar el sector de la construcción y relanzar la economía local y el empleo", ha concluido.



Todas estas inquietudes las ha transmitido el dirigente vecinal al portavoz municipal del PP con quien ha mantenido este jueves una reunión telemática para analizar la situación de la ciudad debido a la crisis del coronavirus.