Cáceres destinará 3,1 millones de recursos propios al "plan del día después" de la crisis

El Ayuntamiento de Cáceres va a destinar 3,1 millones de euros de recursos propios al "plan del día después" de la crisis del coronavirus, que incluirá "cobertura social, impulso económico y mantenimiento de la inversión pública" para recuperar la economía local y atender las necesidades de la población más desfavorecida.



En términos concretos, un millón de euros se destinarán a ayudas directas a las pymes y autónomos; 1,8 millones a políticas sociales, y 300.000 euros a la promoción turística de la ciudad para venderla como "un buen destino pos-covid".



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha anunciado este paquete de medidas del equipo de Gobierno que se expondrán en la comisión de Economía, prevista para este jueves, en la que se analizarán también las propuestas de los demás grupos políticos. Después se crearán grupos de trabajo para seguir perfilando el plan de emergencia para recuperar la economía local y la atención social.



El millón de euros que se destinará en ayudas directas a pymes y autónomos será para las que hayan cesado la actividad o hayan reducido sus ingresos en más de un 75% durante el estado de alarma. Primero se pagarán las ayudas y después se tendrán que justificar los gastos, con el objetivo de que "se reduzca al mínimo" el trámite burocrático. Además, serán compatibles con ayudas de otras instituciones porque el objetivo es "reforzar" el tejido económico de la ciudad para remontar la crisis cuanto antes.



Salaya ha explicado que, para optar a las ayudas, se debe presentar el DNI del empresario o el CIF de la empresa y si hay empleados a cargo del a empresa, habrá que justificarlo con la vida laboral de éstos. Estas ayudas a empresas irán destinadas a pagar alquileres de locales, suministros como agua o luz, nóminas de empleados, cuotas de la Seguridad Social, publicidad, y tasas o tributos que no se pueden eliminar porque ya se ha producido el hecho impositivo.



En relación a la cuantía se dividirán en varios tramos que van hasta 1.000 euros de inicio al autónomo que lo solicite; 999 euros más si tiene un local en la ciudad; 500 euros más si tiene de 1 a 4 empleados; 750 euros si emplea hasta a 9 personas; y 1.000 euros más para pymes con más de 10 empleados.



Las ayudas tendrán como requisito "indispensable" que las empresas tengan su sede social en la capital cacereña y tributen en Cáceres, además de que será necesario que estén dados de alta como autónomos antes de la entrada en vigor del estado de alarma, y para acogerse a las ayudas al pago del alquiler, el local tiene que estar ubicado en Cáceres.



En el apartado de políticas sociales, al que se destinará "un mínimo" de 1,8 millones de euros las ayudas y servicios irán destinados a mayores, familias, medidas para combatir el paro con formación para el empleo y cuidados. Para agilizar los trámites de la concesión de estas ayudas se modificará la ordenanza de concesión de ayudas del IMAS, según ha avanzado el alcalde en la rueda de prensa online que ofrece diariamente para dar cuenta de las novedades sobre la crisis sanitaria.



DESTINO POS-COVID



El último paquete de ayudas, dotado con 300.000 euros, se destinará a la promoción turística de la ciudad para "reactivar el sector al mayor ritmo posible" con un plan de acción para promocionar la ciudad como "un buen destino pos-covid". Esta cantidad, supera más de cuatro veces lo que presupuesta cada año el ayuntamiento para este fin, según ha indicado Salaya.



Respecto a la financiación de estas ayudas sociales concretas se hará a través de la liberación del 20% del superávit de los presupuestos, que el Gobierno ya permite emplear en gasto social, según ha anunciado el alcalde, que confía en que se vayan flexibilizando las normas de gasto y se pueda dedicar también a apoyo a empresas, por ejemplo.



También se redirigirán programas formativos de la Universidad Popular (UP) hacia formación básica en competencias claves, se contará con empresas para la ejecución de proyectos y se agilizarán trámites para ejecutar otros pendientes, como la teleasistencia, que estaba ya diseñada para ponerla en marcha con fondos europeos Edusi y ahora se ampliará el servicio y las zonas en las que actúa con otros medios económicos.



SE MANTENDRÁ LA OBRA PÚBLICA



Así, otra fuente de financiación de este plan serán recursos propios que se derivarán de otros proyectos que estaban previstos en los presupuestos, y que habrá que modificar. El alcalde ha anunciado también que "todo irá acompañado de un plan de mantenimiento de la inversión pública", aunque antes se había barajado la posibilidad de que se "sacrificarían" algunos proyectos previstos para derivar su presupuesto a otros fines, principalmente sociales.



"La posición del equipo de Gobierno ahora mismo es intentar mantener en la medida de lo posible la inversión pública", ha sentenciado el regidor, que avanza que este extremo se debatirá con los grupos de la oposición y con los agentes sociales. "Queremos intentar que se ejecuten las obras que están proyectadas para que el Ayuntamiento de Cáceres siga proyectando al mismo ritmo obra pública para apoyar al sector de la construcción", ha subrayado.



Además de la utilización del superávit y las modificaciones presupuestarias, Salaya no cierra la vía del endeudamiento con la petición de un préstamo aunque se quiere "acudir lo menos posible" a esta deuda. La razón es que la crisis se prevé "larga" y no conviene agotar los recursos financieros en los primeros meses y que luego no haya esos mecanismos para afrontar situaciones de futuro.



"De ser necesario acudir a estas medidas no nos temblará el pulso a la hora de endeudarnos", ha sentenciado Salaya que, no obstante, insiste en que ésta no es la primera opción del Consistorio cacereño. Asimismo ha defendido que, en esta crisis, se planteen medidas "diferentes" a las que se tomaron en 2008 y se permita a los ayuntamientos poner en marcha propuestas de estímulo de la economía a través del gasto público.