El Ayuntamiento de Cáceres adquiere termómetros de infrarrojos para la 'desescalada'

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha adquirido dos termómetros de infrarrojos para medir la temperatura a los empleados públicos como medida preventiva para cuando se produzca la 'desescalada' de la situación del estado de alarma por la crisis sanitaria y "llegue la hora de la normalidad".



De momento, estos dos dispositivos se han destinado a las dependencias de la Policía Local, donde se está comprobando que los agentes que inician la jornada laboral no tienen fiebre. Cabe recordar que este colectivo ha tenido una decena de casos positivos de Covid-19, por lo que se ha decidido probar este método con el servicio policial en primera instancia.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha informado de que la idea es adquirir más termómetros de este tipo para que se disponga de ellos en "todos los edificios municipales", para utilizarlos durante el tiempo que tengan que convivir algunas medidas de distanciamiento pero se esté recuperando parte de la normalidad laboral y social.



"Es para usarlos mientras el virus exista pero estemos volviendo al trabajo", ha aclarado el regidor este jueves en una rueda de prensa online en la que no ha recordado que la decisión del reinicio gradual de las actividades corresponde al Gobierno de España, que será quien adopte las medidas de lo que se ha llamado la 'desescalada' tras la crisis del Covid-19.



A la pregunta de si habrá que mantener esas medidas de distanciamiento social durante mucho tiempo, tal y como apuntan algunos expertos que colocan esa fecha en el año 2022, Salaya ha dicho que cada país tendrá un planteamiento "diferente" por la situación particular que se vive en cada uno de ellos, y ha añadido que Cáceres "afrontará lo que nos pongan".



"Vamos a salir de ésta, vamos a tener que remar fuerte y juntos pero saldremos de lo que venga, faltaría más", ha subrayado el regidor, que se congratula de que en la ciudad "no se han hecho las cosas mal" y se han tomado medidas "antes que nadie" cuando todavía se tenían "muy pocos casos" de infectados. "Hemos sido rígidos y duros con estas medidas y habremos cometido errores, como todas las administraciones, pero corresponderá evaluarlos después", ha sentenciado.



Respecto a la interpelación sobre el número de fallecidos en Cáceres, Salaya ha vuelto a incidir en lo complicado que es el cálculo porque hay enfermos ingresados en la ciudad que no son de la localidad, por lo que ha trasladado al SES la responsabilidad de "estos criterios homogéneos de cálculo".



Así, el alcalde prefiere que sean las autoridades sanitarias regionales las que marquen los criterios de cómo se cuentan los casos y cómo se traslada esa información, que debe ser "con la máxima transparencia" y "con toda la periodicidad que sea posible", ha defendido.



BAJAN LAS SANCIONES, SUBEN LOS CONTROLES



Salaya ha informado también de las actuaciones de la Policía Local que, en la jornada de ayer miércoles, interpuso un total de 18 denuncias por incumplir las restricciones del estado de alarma, tres de las cuales eran a personas reincidentes.



En las labores de control, se interpeló a 324 peatones y a 529 vehículos para conocer si las causas de sus desplazamientos eran justificadas. También se ha detenido a un hombre por saltarse una orden de alejamiento hacia su víctima.