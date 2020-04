El Ayuntamiento de Cáceres prepara un plan especial de ayuda a las personas mayores

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres está elaborando un paquete de medidas dirigidas específicamente a las personas mayores de la ciudad, al que se destinarán unos 500.000 euros del total de 1,5 millones de euros que está previsto destinar a asuntos sociales en el plan de emergencia que se diseñará tras la crisis del coronavirus.



Algunas de las medidas ya se están llevando a cabo durante el confinamiento pero otras se implementarán después de la crisis para paliar la situación en la que quedará este colectivo. Así, se mejorarán algunos servicios como la teleasistencia, fisioterapia, o la puesta en marcha de un cátering a domicilio, entre otras propuestas.



"Las personas mayores están pasando un momento durísimo y trágicamente difícil en las residencias de mayores... pero también quienes viven en sus casas y están solas", ha dicho el alcalde, Luis Salaya, este miércoles en una rueda de prensa online.



Así, ese medio millón de euros se empleará en incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; monitorear a personas mayores a través de dispositivos electrónicos; trasladar al ámbito domiciliario servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, etc.



Salaya ha indicado que, cuando se vayan relajando las medidas de confinamiento, se empezarán a prestar algunos de estos servicios como el de rehabilitación, ya que el aislamiento y la falta de actividad física pasará factura a muchas personas mayores.



También se trabaja, en colaboración con la red de voluntarios RedCor y con hosteleros de la ciudad, en un servicio de cátering para personas que tengan esta necesidad. Se reforzarán los servicios de respiro familiar para cuidadores y se ampliarán las medidas de conciliación en familias monoparentales porque la situación que nos encontraremos cuando acabe todo esto "será más complicada que cuando empezamos" y la respuesta del Ayuntamiento "tiene que ser tajante y contundente", ha subrayado el alcalde.



Asimismo, parte de ese dinero se destinará a la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs) para usuarios de los diferentes recursos del Ayuntamiento en situación de riesgo.



Salaya ha informado también de las ayudas sociales que ya ha prestado el IMAS desde el 24 de febrero y hasta el 23 de abril, periodo en el que se han tramitado 391 ayudas por un importe de 187.471 euros.



Para paliar también la situación de las familias, se ha pedido al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) que se retrase el cobro del IBI hasta el 1 de diciembre sin recargo en la factura.



También, a través del programa formativo Crisol, se está trasladando información a las personas paradas en la ciudad por si están interesadas en participar en la campaña de recogida de cereza en el Valle del Jerte, debido a la necesidad de mano de obra en el campo extremeño. "Estamos avisando a personas que no están en grupos de riesgo por si están dispuetas a aceptar esta oferta de trabajo", ha señalado el regidor.



PARAR EL DESEMPLEO



Precisamente, según los últimos datos de empleo conocidos, el paro en Cáceres ha subido un 7% el pasado mes de marzo cuando se registró un total de 9.297 parados, lo que suponen 612 más a añadir a los 8.685 del mes de febrero cuando la tasa de paro se situó en 19,05%.



Por eso, Salaya considera que frenar el paro será uno de los principales cometidos de la política municipal para "no dejar a nadie atrás", ha dicho. "Haremos todos los esfuerzos para paliar todo esto pero va a ser duro y la situación va a ser muy difícil", ha incidido el regidor que cree que las previsiones de los expertos "se quedarán cortas".



"Tenemos que estar preparados para lo peor y poner todos los medios posibles para que la gente no se quede atrás", ha insistido el alcalde que ha añadido que la cantidad que habrá que destinar a paliar los efectos de la crisis en la ciudad "es incalculable", aunque ha estimado que el Ayuntamiento aportará más de tres millones de euros, pero la ciudad "necesitará mucho más".



Respecto a la reunión de la comisión de Economía que se va a celebrar este jueves y en la que se estudiará ese plan de emergencia, Salaya ha avanzado que no la presidirá como hizo con la comisión de Acción Comunitaria. Tampoco hay fechas previstas para la celebración de Junta de Gobierno o Pleno y "no sabe" si aceptará la propuesta de los concejales no adscritos para renunciar a parte de las dietas y de la asignación municipal a los grupos políticos.