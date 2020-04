Salaya cree que sería "un error irreparable" que se estén ocultando datos de fallecidos

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, cree que sería "un error irreparable" que se estén ocultando datos sobre los fallecidos por Covid-19. Además ha confiado en que ninguna Comunidad Autónoma esté ofreciendo cifras falsas y, en caso de que algunas "estén contando mal", se ha mostrado convencido de que "no se está haciendo intencionadamente".



"En cualquier caso sería un error irreparable si se estuvieran ocultando estos datos", ha recalcado el regidor cacereño, que ha insistido en que "no" cree que esto se esté produciendo, al tiempo que ha defendido que Extremadura "está siendo bastante estricta con el recuento en este periodo".



Así, sobre la portada del periódico El Mundo, que ofrece una imagen de decenas de ataúdes colocados en la pista del Palacio de Hielo de Madrid, Salaya ha dicho que "esperaba poder terminar esta crisis sin ver una foto de una morgue por dentro".



"Es una cuestión que está a debate al igual que las fotos de refugiados fallecidos en las playas, pero en este caso creo que son imágenes muy duras que ponen en una situación muy difícil a todos los que han perdido gente en este proceso", ha dicho el alcalde al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa online que ofrece diariamente para informar sobre las novedades de la crisis sanitaria.



OPTIMISMO CON PRUDENCIA



Respecto a las noticias de que se están empezando a producir altas de enfermos en la ciudad, como las diez que tuvieron lugar ayer en dos hospitales, Salaya ha valorado este dato como positivo y que lo vive con "esperanza" y "con alegría por empezar a ver algunas buenas noticias en mitad de una situación tan difícil".



No obstante, ha advertido que hablar de "optimismo" es "mucho decir" porque "todavía quedan muchos días duros y difíciles", aunque empieza a haber buenas noticias y "empezamos a ver un poquito de luz" pero eso "no significa que las cosas estén bien", insiste.



"Seguimos en un momento muy complicado y nos queda un momento muy duro todavía por lo que llamo a utilizar la esperanza de estas altas hospitalarias para coger fuerza para aguantar lo que nos queda", ha dicho.



Para seguir haciendo frente a la situación, el Ayuntamiento de Cáceres está proveyendo a las residencias de ancianos de medios de protección para usuarios y residentes, de manera que va a repartir 5.000 mascarillas, de las 7.000 que donó al municipio el CP Cacereño, entre todas las residencias de la ciudad, tanto públicas como privadas.



El reparto se hace en función de las plazas de estos centros asistenciales con un porcentaje de 3,7 mascarillas por plaza, por lo que la Residencia Asistida (El Cuartillo) será la que más reciba con 1.200. Le seguirán la residencia Cervantes y Geryvida, adonde llegarán 800 mascarillas para cada centro.



A La Hacienda se enviarán 600 y otras 500 para Ciudad Jardín, mientras que la residencia Nuestra Señora del Rosario recibirá 320 mascarillas, y 30 irán a parar a la Casa Hogar Santa Teresa. A la residencia de las Hermanitas de los Pobres llegarán otras 410.



HERMANITAS DE LOS POBRES



Salaya se ha referido a la situación de esta última residencia, situada en la avenida de España y gestionada por una congregación religiosa, que ha mostrado sus quejas por la situación, ya que algunos residentes han dado positivo en Covid-19 y otros muchos están a la espera de que se les realice la prueba del coronavirus por parte de las autoridades sanitarias.



En su intervención, ha indicado que los datos de la situación tienen que hacerse públicos "con plena transparencia" y ha añadido que ha mantenido una conversación telefónica con la madre superiora de las Hermanitas de los Pobres, que le trasladó que están viviendo "una situación difícil, como en todas las residencias".



"Están trabajando y recibiendo mucha solidaridad también, como todas las residencias, de gente de la ciudad", ha subrayado, y aunque no puede hacer un balance actualizado de la situación de ese centro concreto, "hacemos lo que podemos", como enviar material de protección a los trabajadores y usuarios. "Les mandamos ánimos a todas las residencias que tengan casos de coronavirus", ha subrayado.



Por otra parte, Salaya también ha recordado que las residencias universitarias (Roso de Luna, Muñoz Torrero y el colegio mayor San José) que se dispusieron para acoger sanitarios que han venido a trabajar a Cáceres, "han ocupado todas las plazas". Es el Servicio Extremeño de Salud (SES) quien está "garantizando" los alojamientos, según ha dicho, ya que el ayuntamiento lo que ha hecho es tramitar algunas ofertas con particulares para ponerlas al servicio del SES, que es quien gestiona la bolsa de alojamientos.



Finalmente, ha mostrado preocupación por el papel que está jugando Europa en esta crisis sanitaria y cree que "si no echa el resto, podríamos enfrentarnos a las mismas políticas fracasadas de la crisis anterior". Por ello que ha reivindicado la solidaridad entre países como "uno de los ejes fundamentales de la construcción comunitaria" y como "ejercicio fundamental si queremos que Europa sea algo más que un mercado único".