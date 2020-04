La Policía Local de Cáceres interpone 409 denuncias durante el estado de alarma

Ep.



La Policía Local de Cáceres ha interpuesto un total de 409 denuncias desde que se decretó el estado de alarma a ciudadanos que se han saltado las restricciones de circulación y las normas estipuladas debido a la crisis sanitaria del coronavirus.



En el día de ayer, se controló a 150 vehículos y se pusieron 22 denuncias, siete de ellas por transitar por la vía pública sin un motivo justificado, dos de las cuales están agravadas por insultos a los agentes de la autoridad. Además, se detectaron 13 traslados en coches con más de dos personas sin causa justificada y dos multas por "abusar" de los paseos a los perros.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha indicado este miércoles en rueda de prensa que esta circunstancia de incumplir las normas de pasear a las mascotas "se viene repitiendo" por lo que la policía "lo vigila cada vez más".



No obstante, el regidor ha señalado que se han reducido las denuncias respecto a los primeros días del decreto de alarma porque se percibe "una mejora importante del cumplimiento de la normas", ya que al haber mucha menos gente en la calle con la restricción de la actividad económica, es más fácil de localizar al que incumple las restricciones, lo que le hace disuadir su actitud.



Respecto al estado de salud de los agentes de la Policía Local, Salaya ha explicado que este miércoles se están realizando nuevos test para descartar o confirmar contagios. De momento, se mantienen los 10 casos positivos por coronavirus entre la plantilla de la policía cacereña.



"Siguen en buen estado de salud, están en sus casas y ninguno ha necesitado hospitalización", ha recalcado el regidor, que añade que "dentro de las enfermedad, aguantan con la entereza que se espera de ellos y, por suerte, no tienen especiales complicaciones".



MASCARILLA 19



Salaya ha recordado que se ha activado la campaña 'Mascarilla19' para que las víctimas de violencia de género acudan a una farmacia con este código que alerta de su situación y activa los protocolos de actuación ante los casos de maltrato.



Desde que se decretó el estado de alarma han bajado las denuncias por violencia de género, según ha explicado el regidor, para el que esto "no es una buena noticia", sino una consecuencia de la "situación tan compleja" que viven las mujeres con el confinamiento en sus viviendas y la dificultad para denunciar.



En atención a mujeres víctimas de violencia de género, los servicios sociales del ayuntamiento ha realizado 28 seguimientos, en el teléfono de teleasistencia se han resuelto 3 incidencias y se han dictado 6 nuevas órdenes de alejamiento durante el periodo de confinamiento.



Además, se está elaborando un protocolo municipal para atender a estas mujeres y seguir garantizando el funcionamiento ordinario de todos los recursos y responder con alojamientos extraordinarios a nuevas situaciones. En este punto, los ocho apartamentos turísticos que se pusieron a disposición de las víctimas de violencia de género en la ciudad siguen vacíos y, de momento, no ha sido necesario alojar en ellos a ninguna mujer.



El punto de atención psicológica del Ayuntamiento de Cáceres se hace con llamadas y videoconferencias, "intentando respetar la intimidad de las personas a las que se atiende", ha dicho el alcalde, que ha recordado que, en caso de urgencia, el servicio puede prestarse de forma presencial. También se continúa con la recogida de datos para la elaboración del I Plan de Conciliación del Ayuntamiento de Cáceres.



"Todos los mecanismos que tienen que ver con la igualdad y la violencia de género están funcionando con total normalidad durante este periodo para garantizar la seguridad de quienes se decidan a denunciar", ha recordado el alcalde.



NO LLEGARÁN LAS MASCARILLAS DE LUMBINI



Salaya ha indicado también que "no van a llegar" a Cáceres las 50.000 mascarillas donadas por la ciudad de Lumbini (Nepal) y que iban a ser enviadas a través de la Embajada de la India. La tramitación del envío "está muy complicada", aunque ha indicado que la Fundación Lumbini Garden "está intentando hacernos llegar material a través de otros países y otras vías".



En cuanto a la situación de las residencia de ancianos en la ciudad, Salaya ha confirmado que la Residencia Asistida, que cuenta con 320 residentes, ha contabilizado 41 usuarios con coronavirus y cinco fallecidos, mientras que la residencia Cervantes cuenta con 18 positivos y dos fallecidos.



El alcalde ha enviado un mensaje de ánimo a los trabajadores de los centros asistenciales por la "especial dificultad" que supone hacer frente a esta situación, y les ha animado a que continúen su labor "tan bien como lo están haciendo y que sigan pelando en estas difíciles circunstancias".



A la pregunta de si se va a acelerar el pago a proveedores, el alcalde ha indicado que se están cumpliendo "holgadamente" los plazos "legales" porque el ayuntamiento cacereño "no es un mal pagador". Además, se ha dado órdenes a los servicios de Tesorería de "agilizar al máximo" el pago a proveedores.



"Se está haciendo un sobre esfuerzo para que se pague rápido en las mejores condiciones posibles para intentar paliar lo más posible la difícil situación económica que atraviesan muchas empresas y se está agilizando los pagos de ayudas sociales, etc", ha subrayado Salaya, que ha añadido que todo el personal municipal "trabaja a marchas forzadas" para que "el dinero llegue rápido a quién se le debe y a quién lo necesita".