Salaya avanza que Cáceres decretará luto oficial "cuando pase todo esto"

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres no decretará un luto oficial por las víctimas del coronavirus hasta que "pase todo esto", porque ahora "hay que mantener la moral alta" y las "banderas izadas" para "ganar esta guerra", ha dicho el alcalde Luis Salaya, en alusión a la petición de una campaña ciudadana que ha pedido a los consistorios que mantengan las banderas a media asta en señal de duelo por los fallecidos.



"No compartimos este criterio", ha dicho el regidor cacereño, que ha anunciado que la petición le ha llegado a través de una carta de la organización HazteOir.org y otra remitida por el portavoz municipal del PP. El alcalde ha explicado que el ayuntamiento está "todos los días" al lado de las víctimas, de las familias y de los trabajadores en esta crisis sanitaria, y que el momento de los homenajes vendrá después cuando se "haya ganado esta batalla".



Salaya ha incidido en que ahora "es importante mantener la moral alta", tanto de la población que está confinada en sus hogares, como la del personal sanitario que "se está enfrentando al reto más importante de sus carreras profesionales". "Vamos a aplazar cualquier tipo de acto fúnebre a cuando esto termine porque las declaraciones de luto tienen que producirse cuando pase la crisis", ha defendido este miércoles el regidor cacereño en la rueda de prensa online que ofrece cada día para informar de las novedades en la ciudad respecto al Covid-19.



"Estamos en una guerra contra este virus y no podemos ir a la guerra con las banderas a media asta, sino con las banderas bien izadas y con la moral lo más alta posible y animando a los sanitarios, a las familias y a los enfermos de coronavirus con toda la energía y con todas las ganas de ganar esta batalla, que vamos a ganar", ha subrayado.



Salaya ha incidido en que "cuando pase todo esto" llegarán los "merecidos" homenajes a las víctimas porque "a todos nos hará falta también un período de duelo". "Los períodos de luto se declaran cuando acaban las batallas y no en mitad de éstas", ha concluido.



Cabe recordar que esta iniciativa de mantener un luto oficial en los municipios con las banderas a media asta ha partido de la plataforma HazteOir.org 'Banderas a media asta por las víctimas', con la que "miles" de ciudadanos se están dirigiendo también con esa misma finalidad al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.



En la carta enviada por HazteOir.org a los alcaldes, que también ha llegado al regidor cacereño, la entidad cívica pide que se honre ahora la memoria de los fallecidos. El Ayuntamiento de Badajoz ha secundado la petición.