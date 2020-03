Policía Local de Cáceres intensifica los controles en los desplazamientos a casas de campo

Ep.

La Policía Local de Cáceres ha sancionado a un total de 71 personas el pasado fin de semana por incumplir las restricciones del estado de alarma. Solo el sábado se identificaron a 295 peatones y se realizaron 356 controles de vehículos, muchos de los cuales se desplazaban a casas de campo sin causa justificada, por lo que se ha intensificado la vigilancia abriendo los maleteros de los coches para comprobar lo que se llevaba en ellos.



Así lo ha indicado el alcalde cacereño, Luis Salaya, en la primera rueda de prensa online de esta semana en la que ha especificado que el viernes se pusieron 28 denuncias, el sábado se sancionó a 32, y el domingo se interpusieron un total de once sanciones a la población. Del total de denunciados, tres se trataba de personas que venían a la ciudad, una de ellas desde Huelva, cuando los desplazamientos a la capital cacereña están prohibidos por un bando de Alcaldía.



En cuanto a los traslados de grupos de personas a casas de campo para realizar fiestas familiares o de amigos, algunos de los cuales se han realizado de forma individual en un solo coche para no levantar sospechas, el alcalde ha indicado que se ha detectado "este tipo de fraude" y que la policía está inspeccionando los maleteros para comprobar que se cumple la normativa que estipula que solo se puede ir al campo a atender a los animales domésticos.



"Hay un control bastante exhaustivo", ha señalado el regidor que, no obstante, ha destacado que como norma general, los cacereños están cumpliendo las restricciones impuestas por la crisis sanitaria que en España son "de las más duras".



Respecto a la situación sanitaria de la Policía Local, la plantilla ha arrojado un total de 10 agentes infectados por coronavirus y otros 16 cuyas pruebas han dado resultado negativo. Además, no se realizarán más tests a los agentes hasta el próximo miércoles, según ha informado el alcalde.



PARALIZACIÓN DE OBRAS



En cuanto a las nuevas medidas decretadas por el Gobierno sobre la paralización de la actividad que no sea necesaria, Salaya ha anunciado que todas las obras que se están desarrollando en la ciudad echarán el cierre, pero "algunas no podrán hacerlo de forma inmediata porque puede haber alguna actuación de emergencia para garantizar el suministro de agua y luz", ha dicho.



También ha advertido de que, en los próximos días, se verán peones trabajando en el Parque del Príncipe, donde permanecerá un retén "mínimo" para hacer un cerramiento a la obra y evitar el robo de material que se está utilizando para la ampliación de este espacio verde.



Otra de las medidas adoptadas es que han prohibido los velatorios y se reduce la presencia de personas en los enterramientos en el cementerio municipal, que pasan de 10 a tres, aunque en los casos de fallecimientos por Covid-19 no se permitirá la presencia de ningún familiar.



En este sentido, Salaya ha lamentado el fallecimiento de Pilar Rodas, trabajadora de la Universidad Popular (UP), que ha sido "un referente en la educación para adultos y muy comprometida con el trabajo social en Aldea Moret". "Dedemos mantener la moral lo más alta posible durante este trance y cuando pase esta situación llegará el tiempo de homenajes a todas las personas que nos hayan dejado", ha dicho el regidor en alusión a la imposibilidad de poder acompañar a las familias que están perdiendo algún ser querido estos días.



Para sobrellevar mejor esta situación, dos trabajadores municipales que son psicólogos están prestando su ayuda a varios colectivos como policías o trabajadores del IMAS, que están en contacto permanente con la problemática social que se deriva de esta situación.



EL GOBIERNO NO SE HA HECHO LA PRUEBA



A la pregunta de si él o algún miembro del equipo de Gobierno se ha realizado la prueba del coronavirus toda vez que están en contacto con más población, Salaya ha respondido que "no" se la han hecho porque se adoptaron medidas de prevención "muy rigurosas" y con prontitud, ya que la mayoría de los concejales están en sus casas confinados y solo permanecen en el ayuntamiento el alcalde, y los concejales Andrés Licerán y María José Pulido, que trabajan con distancias de seguridad.



"No asumimos más riesgo que otros colectivos como sanitarios o policías", ha dicho el regidor, que ha indicado que "si no se ha lecho la prueba a todos los policías o sanitarios, no tiene sentido que se la hagan los concejales".



No obstante, ha reconocido que la primera semana sí existía una preocupación por el riesgo de contagio porque había muchas reuniones presenciales hasta que se empezaron a realizar por videoconferencia. "Cáceres fue una de las primeras ciudades de España en aplicar medidas muy duras para luchar contra el coronavirus", ha sentenciado Salaya, que ha añadido que "no se tienen más contactos que los pueda tener cualquier persona confinado en su casa".



El alcalde ha explicado que, en estas semanas, ha padecido dos infecciones de anginas que han sido tratadas con antibióticos pero que presentaba síntomas incompatibles con el coronavirus, por lo que su médico descartó hacer el test.