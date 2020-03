Cáceres suspende los actos de San Jorge y baraja cambiar festivo local

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido suspender los actos con motivo de la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, que se iban a desarrollar el miércoles 22 de abril con el desfile y la quema del dragón y que quedan cancelados sin fecha de celebración, aunque se valorará si se hace algún otro tipo de actividad.



Además, se baraja la posibilidad de cambiar a otro día el festivo local del 23 de abril si persiste la situación de confinamiento para que los cacereños puedan disfrutar de esta jornada festiva en otra ocasión.

La decisión final se tomará más adelante porque se puede cambiar sin dificultad pero lo más probable es que modifique el festivo local.



"Tomaremos la decisión en el último momento que sea posible pero no sería justo que haya un festivo mientras todo el mundo está recluido en su casa y que se viva un festivo como un día cualquiera", ha señalado el alcalde cacereño, Luis Salaya, en una rueda de prensa online.



La Feria del Libro también se aplazará "con toda probabilidad" a otra fecha aunque no es oficial todavía la resolución, pero el criterio que se está siguiendo es que "todo lo que haya en esas fechas, se vaya aplazando", ha dicho el alcalde cacereño,



"No es que seamos especialmente pesimistas pero somos muy precavidos y tenemos que tener en cuenta que todos estos días están suspendidos los plazos por lo que, aunque se superase la crisis muy rápido, no da tiempo a licitar y organizar los eventos aunque haya acabado el estado de alarma", ha explicado el alcalde, que añade que cuando se suspenda el confinamiento domiciliario habrá actos multitudinarios que seguirán sin poder celebrarse.



En este sentido, la Feria del Libro puede celebrarse en otra fecha coincidiendo con otros eventos porque ocupa un lugar muy concreto, que es el Paseo de Cánovas y "es un complemento perfecto" a otras actividades que pueden coincidir en el tiempo.



CONTRATO DEL WOMAD



Además del desfile de San Jorge, la ciudad ha suspendido también la Semana Santa, la Bajada de la Virgen, la feria de la tapa Extregusta, y el festival Womad, la cita más multitudinaria que estaba prevista del 7 al 10 de mayo, y que este año tenía que renovar el contrato con la organización del certamen en España.



Salaya ha explicado que "no" se ha llegado a firmar ese contrato en el que los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura estaban estudiando la posibilidad de incluir una cláusula de cancelación o de aplazamiento ante la situación de crisis sanitaria que se veía venir.



"No hay ningún roce con la organización de Womad hasta el momento por eso, sino que es una decisión por nuestra parte de suspenderlo en esta edición, y no hay nada más", ha incidido el regidor, que ha insistido en que en el caso de este festival el aplazamiento a otras fecha "es muy complicado" porque se solaparía con otros eventos y las dos ediciones, la de este año y la del que viene, "se juntarían demasiado".



Así, el alcalde ha recordado que a nadie le gusta suspender o aplazar eventos pero "la realidad es que no se pueden hacer en seis meses todos los eventos de un año". "No va haber tiempo para celebrarlos todos ni vamos a someter a los vecinos de la ciudad monumental y de la Plaza Mayor a la presión de tener eventos todos los fines de semana en lo que resta de año, ni vamos a poder afrontar la organización de todos a final de año", ha insistido.



Salaya ha manifestado que en ocasiones "hay que tomar decisiones impopulares" y "optar por suspender eventos pensando que lo más importante ahora es preservar la salud", ha concluido.