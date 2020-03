La Semana Santa de Cáceres prepara Procesión Magna con la vista puesta en el coronavirus

Ep.



La Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, se prepara para acoger una de las ediciones más participativas y "espectaculares" de los últimos años, siempre y cuando la infección por coronavirus no dé al traste con la organización. Y es que en este 2020 se organiza la Procesión Magna, que se celebra cada cinco años y que moviliza a todas las hermandades de la ciudad.



Si no hay contratiempos, la Pasión cacereña sacará a las calles, del 5 al 12 de abril, un total de 52 pasos, sin contar los infantiles, y a unos 12.000 cofrades para participar en los 23 desfiles procesionales que incluyen algunas novedades como estrenos de indumentaria, de peanas, nuevas cruces de guía o cambios de recorridos en algunos cortejos.



El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, ha explicado que "todo está preparado" a expensas de que la evolución de la infección por coronavirus obligue a modificar el programa para acatar las indicaciones de Sanidad o de la Iglesia, como ha pasado con los besapiés que se han sustituido por una inclinación de cabeza.



"Este año tenemos que estar pendientes del cielo por si llueve y del coronavirus", ha indicado Benítez en declaraciones a Europa Press. "De momento, todo se mantiene y seguimos trabajando para que todo esté a punto y se desarrolle con normalidad, pero si llegan indicaciones de las autoridades tendremos que seguir las normas que nos dicten", ha señalado al tiempo que apunta que "si todo sale bien, será la Semana Santa más espectacular de los últimos años".



Todo el programa de actos se incluye con detalle en la guía oficial que ha editado, como cada año, la Unión de Cofradías Penitenciales en la que se recoge la información para conocer los recorridos de las procesiones, las indumentarias y un poco de historia de las 17 hermandades cacereñas, cinco de las cuales --Nazareno (1464), la Soledad y la Vera Cruz (1470), el Cristo Negro (1490) y el Humilladero (1493)-- se remontan al siglo XV.



La más joven es la Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus vestiduras y María Santísima de la Pureza, que se creó en 2018 pero que no se ha estrenado todavía, ya que está previsto que su primer desfile de su paso se realice el Martes Santo de 2021.



Pero en este 2020, los actos de la Semana Santa cacereña comenzarán el sábado 28 de marzo con el Vía Crucis de la Unión de Cofradías y el pregón, a cargo de José Ignacio Sellers, que tendrá lugar el martes 31 a las 20,00 horas en el Gran Teatro.



Ya el 5 de abril, Domingo de Ramos, arrancarán los desfiles con 'La Burrina' que ha incorporado a las andas una palmera diseñada y ejecutada por Joaquín Álvarez. Se trata de una estructura de más de dos metros de alto forrada de manera que parece un tronco del árbol al que se añadirán cada año hojas de palma natural en su parte superior. El paso estará acompañado por 50 palmas de más de 4 metros de altura que portarán los hermanos.



Los desfiles concluirán el Domingo de Resurrección, 12 de abril, con el Encuentro en la Plaza Mayor. Hasta entonces, medio centenar de imágenes saldrán a las calles cacereñas con algunas novedades como la nueva Cruz de Guía de la Cofradía del Cristo de la Victoria, el 550 aniversario de la cofradía de la Soledad, o el cambio de horario en la procesión del Cristo del Amor, el Domingo de Ramos a las 19,00 horas.



La Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena estrenará una peana para Ntra. Sra. del Sagrario o una nueva túnica para el Señor de la Eucaristía, así como nuevos varales del paso del Triunfo de la Eucaristía que han sido realizados por el taller de orfebrería Hermanos del Río.



La segunda procesión del Domingo de Ramos, la de la Cofradía de Jesús de la Humildad, que sale de la parroquia del Beato Marcelo Espínola cambia su itinerario y no llegará a la Plaza Mayor. Desde San Juan seguirá por Roso de Luna y San Pedro para volver a su templo en El Vivero.



La Cofradía del Jesús de la Salud, que procesiona el Lunes Santo, también ha modificado su recorrido y bajará por la corredera de San Juan hasta Gran Vía. Además ha introducido algunos cambios musicales, ha modificado los faldones y respiraderos de la Virgen de la Estrella y los hermanos infantiles repartirán estampas y pequeñas cruces a los asistentes.



El manto de la Virgen de la Soledad y el estandarte del Cristo Yacente también se estrenan este año en la Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro. La cofradía de los Ramos también sacará por primera vez un juego de ocho jarrones de plata para el paso de la Virgen de la Esperanza.



PROCESIÓN MAGNA



En cuanto a la Procesión Magna, que tendrá lugar el Viernes Santo (10 de abril), contará con la participación de unos 6.000 cofrades de todas las hermandades y seis bandas de música, según ha señalado Benítez. Está previsto que procesionen las 17 cofradías con 14 tallas, varias de ellas de gran importancia artística por su antigüedad.



La hora prevista de salida del cortejo es a las 18,30 de la plaza de San Mateo y recorrerá la calle Ancha, los adarves, el Arco de la Estrella, la Plaza Mayor donde dará una vuelta completa para enfilar la calle Pintores y San Juan, Sergio Sánchez, y Pizarro hasta su recogida en la ermita Soledad y la plaza de Santa Clara hacia las 22,45 horas. En total se estima que la procesión tarde en pasar por un mismo punto una hora y media aproximadamente.



También está previsto que el sábado, día 21 de marzo, la Unión de Cofradías viaje a Segovia, la ciudad elegida este año para presentar la Semana Santa cacereña. Otro de los actos previsto para la Semana Santa es la representación de La Pasión Viviente que será el jueves 2 de abril a partir de las 20,30 horas. Será en diversos escenarios de la ciudad monumental y contará con el actor Santi Senso en el papel de Jesucristo.



La fachada principal del edificio consistorial volverá a lucir los estandartes de las cofradías que se colocarán en los próximos días, como ya se hizo el año pasado.



DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS



La guía oficial de la Semana Santa cacereña, de la que se han editado 11.500 ejemplares, incorpora este año otra novedad en forma de "decálogo del comportamiento respetuoso en las procesiones" con el que se pretende ofrecer unas pautas de buenas prácticas a los que acudan a ver las celebraciones "para contribuir al mayor realce de las procesiones".



Entre las recomendaciones se pide que se guarde silencio y respeto al paso de las procesiones, y que nunca se cruce un cortejo y "aún menos se recorra de forma longitudinal".



La tercera pauta propone elegir bien el lugar dónde ubicarse para tener opciones de salida. La cuarta aconseja no comer pipas, frutos secos o similares y no arrojar las cáscaras al suelo. Se pide también que no se interfiera en el cortejo a la hora de tomar fotos o filmar un vídeo. "Respeta, por favor, esta regla de oro muy demandada y agradecida por las hermandades y cofradías", asegura el decálogo recogido por Europa Press.



También se pide respeto y silencio para las bandas de música que suelen cerrar los cortejos y se aconseja que no se aplaudan las saetas o las maniobras de los pasos.



Dar prioridad a los niños, personas mayores o discapacitados para que se puedan colocar en primera fila para facilitar que puedan ver las procesiones, y silenciar el teléfono móvil son otras de las recomendaciones.



Finalmente, se recuerda que aunque "está muy bien" que se hagan fotos, lo más importante es "levantar la vista" para disfrutar "directamente" de las procesiones en una ciudad con su Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional.