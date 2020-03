Cáceres mantiene su agenda cultural de los próximos meses

Ep.



La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado este viernes la celebración de numerosas actividades programadas para los próximos meses que se mantienen en el calendario condicionadas a cómo transcurran los acontecimientos respecto a la infección de coronavirus que, de momento, afecta a una persona en el área de salud de la ciudad que se encuentra en aislamiento domiciliario.



El portavoz del Ejecutivo cacereño, Andrés Licerán, ha indicado que todas las actividades se mantienen condicionadas a una posible determinación o suspensión por "interés social", en caso de que hubiera que tomar esa decisión.



Así, se ha autorizado la celebración de la Bajada y el Novenario de la Virgen de la Montaña, del 21 de abril al 3 de mayo; el festival Womad, que se celebra del 7 al 10 de mayo, o el Festival de Teatro Clásico, que se desarrolla a mediados de junio.



Se trata de los próximos acontecimientos en los que más personas se congregan y que, de momento, no registran ninguna modificación en su celebración. Tampoco se ha tomado ninguna medida especial respecto al desarrollo de Semana Santa, a excepción de la sustitución de los besapiés por una inclinación de cabeza, o en el desfile de San Jorge, el 22 de abril, que también reúne a cientos de cacereños.



De esta forma la capital cacereña, que afronta cada año en primavera una agenda repleta de actividades, no modifica ni suspende estos actos que se celebrarán con total normalidad siempre que no cambie la situación actual de la infección por coronavirus.



"Si alguna autoridad sanitaria nos indica que tenemos que suspender este tipo de actividades lo haremos pero como muchas de ellas son en junio, tenemos margen para tomar decisiones", ha dicho Licerán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Respecto a las medidas que se han adoptado en el propio consistorio de cara a los trabajadores, el portavoz ha informado de que se han colgado en la intranet las recomendaciones "preventivas" que marca la Dirección General de Sanidad Pública, y se llevará al próximo Comité de Seguridad y Salud un protocolo de actuación en caso de que se detecte algún posible contagio.



"Hemos trasladado las recomendaciones que nos están haciendo desde el Ministerio de Sanidad que son las que nosotros seguimos al dedillo", ha subrayado. El Ayuntamiento de Cáceres no ha adoptado otras medidas como por ejemplo el Consistorio de Mérida que ha suprimido el fichaje manual de los empleados públicos municipales.