El SES modificará el diseño de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a modificar el diseño de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres para hacerlo más funcional, ya que la forma actual en zig zag de los pasillos de hospitalización no es operativa, sobre todo para el servicio de enfermería.



El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que el próximo 5 de marzo hay prevista una reunión de entre los Servicios Centrales del SES y la empresa que se encargará del anteproyecto para modificar el proyecto previsto en el primer plan funcional.



Así, el nuevo diseño podría estar terminado para dentro de "cuatro o cinco meses", ha dicho Vergeles, y se adaptará a la parcela de la finca El Cuartillo dispuesta para la segunda fase, pero se construirá con una planta cuadrada o redonda, según se disponga en el proyecto.



"No irá en zig zag porque buscaremos un diseño mucho más amigable para los profesionales que están trabajando en el Hospital Universitario de Cáceres para prestar los cuidados de enfermería de forma más adecuada", ha dicho el consejero, que ha reconocido que el actual diseño arquitectónico "no es el más funcional".



Vergeles ha recordado que el nuevo hospital cacereño "se diseñó en época de bonanza y se ha construido en época de crisis", por lo que la configuración de las plantas de hospitalización obligan a algunos recorridos "que son mejorables".



Se trata de realizar una nueva planificación de un proyecto "más reflexivo y más serio" para que los profesionales "trabajen más a gusto" de una forma más ergonómica y "se mejore la calidad asistencial", ha recalcado.



Respecto a la financiación de las obras de la segunda fase, que el consejero ha estimado en unos 100 millones de euros, ha explicado que provendrán de fondos europeos. "No tengo ninguna duda de que la financiación saldrá de fondos estructurales europeos", ha subrayado. "No veo ningún riesgo en la financiación", ha concluido.