Cáceres enciende su Carnaval con la tradicional quema del pelele

La fiesta de Las Lavanderas de Cáceres, con la quema del pelele en la Plaza Mayor, ha dado paso al Carnaval cacereño con esta tradición, que se recuperó en 1989, y que este año se ha sumado a las nuevas tecnologías. De esta forma, ha incorporado un punto de información y la creación de un código QR para conocer más detalles de este festejo de origen vecinal, que reconstruye la historia oral de la ciudad y que rinde homenaje a la figura de estas mujeres.



La comitiva ha partido de la sede del Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular (UP) con el pelele acompañado por cientos de niños de colegios de la ciudad que aportan su particular pelele. Al llegar a la Plaza Mayor, un año más, los muñecos, que representan a febrero, han sido pasto de las llamas.



Este año, como novedad, se ha instalado un punto de información que proporciona a los cacereños y visitantes una novedosa acción tecnológica con la creación de un código QR sobre la fiesta. Este código ha sido desarrollado por especialistas tecnológicas del proyecto Escudo de la UP que también participarán en la grabación de imágenes y audios para la elaboración de material promocional. También se ha creado una App fotográfica que está a disposición del público general.



Tras la lectura del manifiesto por parte de Julia Mangut, en el que se recuerda el oficio de las lavanderas de Cáceres, ha tomado la palabra el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha recordado que estas mujeres realizaban "un trabajo duro en una tierra dura" y que representan, además, "el esfuerzo de las mujeres por sacar adelante a sus familias y trabajar durante todas las épocas del año".



En su intervención, Salaya ha tenido un recuerdo para los agricultores "que pelean estos días por tener unos precios dignos", y a los que ha enviado "un mensaje de ánimo a todos los hombres y mujeres que trabajan en nuestros campos".



También ha dado las gracias al Aula de la Tercera Edad de la Universidad Popular "por traer hasta aquí esta tradición y por pelearla y trabajarla cada año", y a Fernando Jiménez Berrocal "por mantener viva la memoria de estas mujeres durante años en los que estuvo a punto de olvidarse".



Salaya ha recordado a las asociaciones que participan en mantener viva esta tradición como Novaforma, los Hermanos de la Cruz Blanca o Aspace, y a los colegios que este año han acompañado a la comitiva como el Dulce Chacón, Castra Caecilia, Prácticas, Delicias, Nuestra Señora de la Montaña, Diocesano, Donoso Cortés, Las Carmelitas, las Escuelas Infantiles de Santa Lucía, Fofó y la del Paseo Alto.



PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL



Una vez se ha cumplido con la tradición de la quema del pelele y se han degustado los coquillos y los licores sin alcohol, esta tarde da comienzo la programación del Carnaval de la ciudad que arranca, a las 18,00 horas, con la fiesta de disfraces para los mayores amenizada por el Trío Charlot en la carpa de 800 metros cuadrados de superficie, en la que se repartirán vasos que se pueden reciclar y se instalará un 'punto violeta' para informar sobre unas fiestas libres de acosos sexistas.



En ese mismo sitio, a las diez de la noche, llegará el momento del pregón que correrá a cargo de la actriz y cantante cacereña Raquel Palma. Se trata de la primera vez que una mujer pregona los carnavales cacereños y su objetivo será que "la gente se lo pase bien", según dijo en la presentación de la programación.



Tras el pregón tendrá lugar una fiesta con la presentación de los grupos que participan en el desfile: Colegio Prácticas, Musas de la India, Comparsa Mansaborá, AMPA Moctezuma, La Banda del Colorete, AMPA Colegio María Auxiliadora, El Jaleo, Takicardia, Aspainca, Entrena 2 y Los Alijares.



Después llegará la actuación del dj Privan de Camp y el show de La Fémur, para seguir con el concierto de El Guateque de la Década, liderado por Carmelo Rodríguez, integrante original de La Década Prodigiosa, y la artista cacereña Lola Massey. A partir de las dos de la madrugada la fiesta seguirá con la música del dj Cherri Coke, que repetirá también el sábado con su música ochentera.



Ya el sábado, día 22, por la mañana la carpa organizará una paella y, a las cuatro de la tarde, llegará el 'Carnaval de Tardeo' con una fiesta de los 80 y el concierto en directo del grupo La Pasma. A partir de las 17,30 horas los grupos participantes en el desfile se concentrarán en la Ronda de la Pizarra para salir a las 18,30 en el desfile.



El recorrido será por la avenida de la Hispanidad, la avenida de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, avenida Antonio Hurtado, avenida de España, San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Gran Vía y finalizar en la Plaza Mayor, donde comenzará una fiesta y se entregarán los premios del concurso, que este año son cinco más uno para el mejor disfraz elaborado con materiales reciclados. Se repartirán 1.800 euros entre todos los premios.



La actuación de La Banda del Capitán Inhumano presentará el show de la gira '32 años sin salir del bar', para concluir la jornada con las actuaciones de los djs. Mientras, el domingo, día 23, a las 12,00 horas comenzará un pasacalles carnavalero desde el Quiosco de la Música hasta la Plaza Mayor para continuar con actividades como talleres de maquillaje, globoflexia e hinchables.



A partir de las 13,30 horas habrá una degustación de migas y, por la tarde, a partir de las 16,30 horas, arrancará la fiesta de carnaval infantil con desfiles y concursos. La programación concluye el lunes, día 24, con la fiesta y el concurso infantil que se traslada al centro comercial Ruta de la Plata.