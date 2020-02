La oposición insta al Ayuntamiento de Cáceres a actuar en la plaza de toros

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP, Ciudadanos (Cs) y los tres concejales no adscritos, la moción presentada por el PP para instar al equipo de Gobierno a que se acometan de "manera urgente" las obras necesarias para la reforma y la rehabilitación de la plaza de toros de la ciudad, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992.

De esta forma se han conseguido los 13 votos necesarios para la mayoría, mientras que el PSOE se ha abstenido y los tres concejales de Unidas Podemos han votado en contra.

El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, ha señalado que, en el fondo de esta propuesta, se quiere aprovechar la "excusa" de la conservación del patrimonio para hablar de los festejos taurinos, y ha señalado que "hay que arreglar y recuperar la plaza de toros, pero no hay riesgo urgente".

"Cuando sea posible y las condiciones económicas y técnicas lo permitan, repararemos la cubierta de forma definitiva, se lo garantizamos", ha dicho el edil en su intervención en la sesión plenaria ordinaria del mes de febrero.

La moción incluía también que se consignaran en los Presupuestos de 2020 una partida de 361.739 euros para llevar a cabo la citada reforma, pero este término no se podrá llevar a cabo porque, según un informe del secretario una moción no puede modificar el presupuesto general.

En base a esto, el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha pedido que se retirara la moción pero el PP no ha accedido porque entiende que es "moción declarativa de planteamiento político".

Así, el portavoz 'popular', Rafael Mateos, ha destacado que en la actualidad este edificio "sufre daños evidentes", y ha mantenido que la "dejadez" del equipo de Gobierno del PSOE se debe a su "negativa" a la celebración de festejos taurinos en Cáceres.

La concejala de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, ha recordado al equipo de Gobierno que no conservar los BIC "es una falta grave" que podría ser sancionada con una multa económica por un importe entre una y cuatro veces el valor de los daños causados.

El texto de la moción recuerda que la Era de los Mártires de Cáceres fue inaugurada en el año 1846, por lo que se trata de uno de los cosos taurinos más antiguos de España que, desde su construcción, ha acogido no solo festejos taurinos, sino todo tipo de eventos culturales, musicales y sociales.

También ha salido adelante la moción que han presentado los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz sobre la elaboración, "a la mayor brevedad posible", de un catálogo municipal en el que aparezcan "todas las parcelas disponibles cuyo uso pueda ser cedido para la implantación de nuevas empresas", ha dicho Alcántara, que dice que la moción persigue crear empleo y riqueza en la ciudad con la implantación de nuevas empresas.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, y los tres concejales no adscritos, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y Unidas Podemos ha votado en contra.

El concejal de Cs Antonio Ibarra ha criticado la moción de sus excompañeros de partido por entender que se "salta" un puñado de leyes sobre planificación urbanística, y les ha reprochado su desconocimiento, ya que el catálogo "existe ya", por lo que ha pedido una "actualización" del catastro y una simplificación de la normativa.

"El verdadero problema de los emprendimientos son las excesivas trabas burocráticas", ha espetado Ibarra, mientras que el concejal de UP Ildefonso Calvo ha añadido que no se trata de un problema de suelo industrial, ya que muchas parcelas y locales están vacíos, sino de precios a los que los empresarios no pueden hacer frente.

En la sesión de este jueves ha sido aprobada también la moción que ha presentado Unidas Podemos (UP) para pedir unos "precios mínimos y justos" que acaben con los "graves desequilibrios" de la cadena agroalimentaria, ante la situación que atraviesa el campo, según ha defendido la portavoz, Consuelo López.

La propuesta ha salido adelante con los votos de los tres concejales de la formación morada, los nueve del PSOE y el del concejal no adscrito Teófilo Amores. El PP y los concejales Francisco Alcántara y Mar Díaz se han abstenido, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.

El PSOE ha introducido una enmienda para que se "inste a todas las administraciones a mantener una posición de unidad y defensa de los intereses del sector agroalimentario español ante la guerra de aranceles estadounidenses".

En la moción se pide también que el Consistorio cacereño fomente el consumo de productos locales para favorecer la economía regional, la mejora en la alimentación, tanto desde el punto de vista de la salud como organoléptico, y reducir el impacto sobre el cambio climático.

OTROS ASUNTOS

También ha salido adelante la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los votos de todos los grupos municipales y concejales no adscritos, y con la abstención del PP.

Además, el Pleno ha aprobado la integración de los funcionarios procedentes de la extinta MUNPAL en el Régimen General de la Seguridad Social para su asistencia sanitaria. MUNPAL se extinguió en abril 1993 y para los funcionarios que no quisieron integrarse en la SS se contrató una póliza privada que ahora no se va a prorrogar.

El portavoz del Gobierno, Andrés Licerán, ha defendido que con este acuerdo se le dan más derechos a los trabajadores, puesto que ahora los que quieran contratar una póliza privada podrán hacerlo y también seguir en la Seguridad Social, cuando antes una cosa era excluyente de la otra.

Desde el PP, el concejal Domingo Expósito ha recordado que lo que se ha aprobado es un acuerdo que se adoptó en la Mesa General de Negociación hace un año para "todos" los trabajadores, mientras que el concejal no adscrito Francisco Alcántara ha criticado que no se haya consultado a los trabajadores la opción que más les podría interesar de forma individual, por lo que él y Mar Díaz han votado en contra de esta decisión frente al resto de la corporación que ha votado a favor.

La sesión plenaria ha aprobado también el contrato de servicio de limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia de las dependencias municipales, pistas deportivas, centros de educación y educación para adultos.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a una sanción a la empresa que gestionaba las instalaciones del área de recreo de Guadipark por el incumplimiento del contrato.

El Pleno ha aprobado también la modificación del Plan General Municipal (PGM) para la reordenación del sistema general por el nuevo trazado de la Ronda Sureste.

También se ha modificado el plan de urbanismo en un punto relativo a la parcela donde se asienta el colegio Diocesano, donde se había contemplado la posibilidad de construir viviendas. Una vez el centro educativo ha renunciado a su traslado se revierte la situación urbanística al uso docente actual.

En asuntos urbanísticos, también se ha dado luz verde al contrato de servicio de asistencia técnica y coordinación de seguridad de la ejecución del proyecto de construcción de dos campos de fútbol y aparcamientos en el complejo Pinilla-Mejostila.

También se ha dejado sin efecto la cesión de uso a favor de la Dirección General de Tráfico en unos terrenos municipales en Aldea Moret, una vez que ya se ha abierto el nuevo centro de exámenes de la DGT en Mejostilla, por lo que las dependencias que se usaban con anterioridad revierten de nuevo al ayuntamiento.

La sesión ordinaria de este mes de febrero ha sido la primera en mucho tiempo que ha tenido ocupados los 25 asientos de los concejales, ya que el edil de Ciudadanos Antonio Ibarra se ha reincorporado tras una baja por enfermedad y la concejala del PP Carla Ramos también ha asistido a la sesión después de una baja por maternidad.