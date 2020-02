Empresarios cacereños alertan del posible aumento del paro en servicios por la subida SMI

Ep

El secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), Pedro Rosado, ha alertado del "peligro" del incremento del paro en los próximos meses en el sector servicios por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como ha ocurrido en otros sectores como el agrícola, ya que las empresas que tienen contratos públicos con las administraciones tienen cerrados los precios y ahora aumentarán los costes laborales.



Rosado ha recordado este martes en rueda de prensa que el SMI se ha subido desde 2016 desde los 655,20 euros hasta los 950 euros, es decir, una subida del 45% en cuatro años, mientras que el IPC ha aumentado en este mismo periodo un 4,6%, lo que supone una subida porcentual de casi 10 veces más.



En este sentido, ha explicado que en el sector servicios el IPC se tiene en cuenta para ajustar los precios a clientes privados a principios de año, pero en el caso de contratos con las administraciones públicas, "la situación es mucho más preocupante", ha dicho.



Así, la contratación pública se realiza por el sistema de concurrencia competitiva, de modo que se fijan unos precios máximos a los que los empresarios concurren en base a diferentes criterios en los que prima el precio como criterio de adjudicación del servicio, ya que la administración busca el precio más bajo en la adjudicación.



Como los contratos con el sector servicio suele ser plurianual, el precio se mantiene fijo durante toda la vigencia del contrato, es decir, "las empresas concurren con unas reglas de juego marcadas" en las que se extrapola el incremento de costes salariales que se tendrá a lo largo de la vigencia del contrato, como es el caso de las empresas de limpieza y mantenimiento.

PÉRDIDA DE UNOS 1.800 EMPLEOS



En el sector de la limpieza de edificios y locales se verán afectados en la región unos 11.000 trabajadores (aproximadamente el 20% trabaja para contratos privados y el 80% para contratos públicos), y puede ser que la caída del empleo en este sector, "si no se toman medidas", llegue a unos 1.500 ó 1.800 trabajadores.



Y es que, según ha indicado el secretario general de los empresarios cacereños, la elevación "unilateral" del SMI "ha roto esa regla de juego" y pone a muchas empresas del sector servicios "en una situación difícil" que podría conllevar la "imposibilidad" de contratar nuevos trabajadores o, incluso, mantener los puestos de trabajo existentes.



Rosado ha señalado que los empresarios están de acuerdo con proporcionar a los trabajadores una remuneración "equitativa" y "suficiente", pero considera que el incremento del SMI no puede cargar solo sobre las espaldas de las empresas. "Hay que buscar alguna solución porque esos beneficios sociales hay que soportarlos entre todos y no solo los empresarios porque los beneficios empresariales no lo permiten", ha insistido.



"Nosotros no queremos subvenciones sino que se le dé una solución a los contratos vigentes y que se decida respecto a los futuros", ha insistido, al tiempo que ha mencionado que también se verán afectados los sectores de vigilancia, el de transporte de dinero por carretera y otros más en los que "surgirán problemas".



Para tratar estos asuntos, la FEC ha solicitado una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura y la delegada del Gobierno para "tratar de mantener la supervivencia de los puestos de trabajo este año", ha dicho.



Los empresarios reivindican que cuando se tomen decisiones económicas como la subida del SMI se tenga en cuenta la peculiaridad de regiones como Extremadura porque "la economía española no se puede ver desde el prisma de Madrid".