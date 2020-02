PSOE, PP y Cs piden al Gobierno ayudas para paliar los daños de Elsa en norte de Cáceres

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de pronunciamiento de la cámara, planteada por el PSOE, y a través de la cual se insta al Gobierno de España a promulgar un decreto ley con una serie de medidas para paliar los daños ocasionados durante los pasados día 19 y 20 de diciembre por la borrasca 'Elsa', especialmente en la zona norte de la provincia de Cáceres.



La iniciativa, que ha salido adelante con los votos a favor de los socialistas, así como del PP y de Ciudadanos, y con la abstención de Unidas por Extremadura, insta también a que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ponga en marcha un plan especial de actuación para proceder, junto con los ayuntamientos, a la limpieza y regeneración de las márgenes de los ríos, arroyos y gargantas afectados por 'Elsa'.



El PP, además, finalmente apoyó la propuesta del PSOE pese a que planteó una enmienda de adición a la iniciativa y la formación socialista no la aceptó.



En dicha enmienda, no incluida en el texto finalmente aprobado, el PP solicitaba también que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, compareciese en la Asamblea en el plazo de seis meses para explicar y dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.



Los 'populares' en su enmienda, además, instaban a la Diputación de Cáceres a que en coordinación con la Junta de Extremadura adoptase medidas adicionales y complementarias a la Ley 17/2015, de 9 de julio, y al Real Decreto 11/2019, de 20 de diciembre.



DEFENSA DE LA INICIATIVA



Así, en defensa de la iniciativa de su grupo, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha afirmado que "va a haber ayudas de la diputación, de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España, cosa que no ocurría cuando gobernaba Rajoy en este país".



De este modo, ha abogado por que el Gobierno promulgue un real decreto ley con ayudas destinadas a paliar daños personales, materiales y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios o turísticos, así como también con ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas, además de beneficios fiscales sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles e IAE.



En la iniciativa aprobada, el PSOE pide también al Ejecutivo nacional medidas laborales y de Seguridad Social, a través del establecimiento de un Plan Especial de Empleo Agrario para los trabajadores agrícolas de las zonas afectadas por 'Elsa' en Extremadura; junto a reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias, ayudas para las entidades locales afectadas, y un plan especial de restauración del dominio público hidráulico de las zonas afectadas.



Al mismo tiempo, Eduardo Béjar ha reivindicado que la CHT ponga en marcha un plan especial de actuación en las márgenes de los ríos, arroyos y gargantas afectados, que permita limpiar y regenerar las riberas y colabore junto con los ayuntamientos para eliminar "tapones" formados por estos vegetales, reparar las márgenes y proceder a la limpieza, restauración y conservación de los ríos afectados por 'Elsa'.



"El PSOE escucha a los problemas, están donde la gente nos reclama, asume las responsabilidades que la ciudadanía le demanda, está con los alcaldes y alcaldesas elegidos en sus pueblos para defender los intereses de todos los vecinos d e sus municipios", ha espetado el diputado socialista, quien ha recordado que en un día cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades del norte de Cáceres como consecuencia de la borrasca 'Elsa', lo que a su juicio "abunda la gravedad de lo que sucedió".



Así, ante hechos "excepcionales" como los provocados por borrasca, ha considerado que hay que aplicar "recursos excepcionales" por parte del Gobierno nacional, máxime cuando esto es lo que se ha aplicado también en otras zonas del país ante cuestiones similares.



El diputado del PSOE ha defendido, en este punto, que "hay que ayudar cuando sucede un hecho catastrófico", ya que "hay que estar con los afectados" y "hay 600 hectáreas agrícolas afectadas que van a tener la ayuda de la Junta" y la Delegación del Gobierno está recogiendo las demandas de 16 municipios afectados por los daños producidos.



También ha exigido a la CHT que "se tome en serio el problema" y "mejore" a través de un plan de actuación las márgenes de los ríos de la región, "porque es una evidencia que muchos de los problemas que sucedieron fueron a causa de la mala gestión de algunos de los ríos y arroyos del norte de la provincia de Cáceres".



ENMIENDA DEL PP



A su vez, en defensa de la enmienda de adición de su grupo, el diputado del PP Víctor del Moral ha criticado que a su juicio el PSOE en la región trate de buscar "otros culpables" a lo que ocurre en la región dando "una patada hacia adelante" y utilizando la "distracción a ver si mientras el problema se resuelve o lo resuelven otros".



Asimismo, ha considerado que "la Junta nada quiere saber de los daños que produzco la tormenta Elsa en Extremadura", y ha pedido que la Junta active ayudas en la zona afectada si el Gobierno central no accede a asumirlas él.



De igual modo, el 'popular' ha solicitado que también la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, compareciese en la Asamblea en el plazo de seis meses para explicar y dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.



A su vez, en respuesta a la enmienda del PP, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha afirmado que "no se puede exigir en una propuesta de pronunciamiento que va destinada al Gobierno que se hagan también peticiones a otras administraciones como ha presentado el PP en su enmienda".



En este punto, Béjar ha recordado también que el Gobierno central del PP "no" introdujo "una sola ayuda" a los afectados por los incendios en la Sierra de Gata en su momento; así como que cuando gobernaba en la región el PP "votó en contra" para que la UME acudiera a combatir el camalote en Extremadura, algo que sí que ocurrió cuando el PSOE recuperó el poder en la comunidad.



FIJACIÓN DE POSICIONES



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha afirmado que lo propuesto por el PSOE "sería de canalla no aprobarlo", aunque ha criticado también que en los Presupuestos autonómicos para este año "no hay" fondos para apoyar a las localidades afectadas por 'Elsa'.



Jaén, igualmente, ha señalado que su grupo se abstendría (lo que finalmente ha ocurrido) si el PSOE no aclaraba si se puede destinar dinero público "para reparar lo que nunca debió construirse ahí", en alusión a que el campo de fútbol de Navaconcejo ha resultado afectado por 'Elsa' pero "está construido donde se sabía que no se podía construir".



A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha considerado que la Junta de Extremadura "algo podría hacer" para ayudar a las zonas afectadas por la borrasca 'Elsa', así como que también debería mejorar en materia de gestión forestal en zonas de montes para evitar con ello posibles inundaciones.



"(La Junta) tiene absolutamente abandonados los montes en mucha parte de nuestro territorio", ha espetado Polo, quien ha añadido que ello provoca que "el riesgo de catástrofes sea mayor", y ha incidido en que en todo caso Ciudadanos apoyará la iniciativa del PSOE porque "la filosofía es que el Gobierno no se olvide" de Extremadura.



Para cerrar el debate, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha insistido en que su partido "exige" al Gobierno central que ayude a las zonas afectadas del norte de Cáceres, como según ha dicho se demuestra con la iniciativa de este jueves en la Asamblea y la PNL registrada ya, ha anunciado, por el Grupo Socialista en el Congreso "pidiendo que los afectados por la borrasca 'Elsa' tengan cabida dentro del real decreto ley de ayudas, que se invierta en los pueblos donde ha habido problemas en las infraestructuras municipales".