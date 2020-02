El PP reclama a al alcalde de Malpartida de Cáceres que devuelva el acta de edil

El PP de la provincia de Cáceres ha reclamado este jueves al alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, y a los cinco concejales que se han dado de baja en el partido, que devuelvan su acta de edil que consiguieron "gracias a las siglas del PP".



En concreto, se trata de una petición que el PP ha realizado, a través de una nota de prensa, tras conocerse en la tarde de este pasado miércoles, que los cinco concejales del PP en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres han decidido darse de baja del partido y pasar a la condición de no adscritos, en apoyo del alcalde, Alfredo Aguilera, que dejó el partido hace unos meses tras ser condenado por violencia de género.



Ante esta situación, el PP ha reclamado tanto al alcalde como al resto de los concejales, que devuelvan el acta que obtuvieron en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo "gracias a las siglas del PP".



Así, el PP ha convocado una reunión extraordinaria de la Junta Local del partido en Malpartida de Cáceres para este viernes a las 19:30 horas en la sede del PP en esta localidad cacereña, presidida por el secretario general del PP en Extremadura, Fernando Manzano, para "trazar las líneas de trabajo a partir de ahora", señala.



RESPUESTA AL PSOE



Por otra parte, el PP de Cáceres también ha respondido a las declaraciones realizadas este pasado miércoles por el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en las que instaba al PP "a apartar" de sus cargos públicos al alcalde de Malpartida de Cáceres tras su condena, para "que prevalezca" el "sentido común" y la "decencia".



Ante estas palabras, el PP ha replicado que en el PSOE "no están legitimados para dar lecciones de moralidad y de ética", ya que entre sus cargos "tienen a alcaldes que han sido condenados e inhabilitados como ocurrió en Cáceres, Plasencia, Trujillo o Losar de la Vera", ha recordado.



Por eso, ha insistido en que "ninguno de ellos son los más apropiados para criticar o dar consejos", tras lo que ha considerado que "lo primero que debe hacer" Miguel Ángel Morales es "poner orden" en el PSOE en la provincia de Cáceres, y "actuar con sus cargos de la misma manera que pide al resto de formaciones políticas que actúen".



A su vez, el PP provincial advierte de que " no va a jugar al juego preferido" del PSOE, que es el "juego de la doble moral, donde dicen una cosa y actúan de manera contraria", y ha lamentado que Morales "se esconda y no de ningún tipo de explicación cuando las denuncias y condenas afectan a algún cargo socialista".



Finalmente, el PP ha recordado al PSOE que el alcalde de Malpartida de Cáceres "no es miembro de esta formación desde hace meses", ya que solicitó de forma voluntaria su baja.