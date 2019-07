Agrupación Vecinal pide al Ayuntamiento Cáceres auditoría de presupuestos participativos

Ep.

La Agrupación Vecinal de Cáceres ha pedido este martes al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que se haga una auditoría para saber qué porcentaje de los proyectos incluidos en los presupuestos participativos se ha ejecutado, ya que se estima que el 30% de las inversiones no se han realizado desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2015, ya que solo ven la luz el 70% de los proyectos.

El portavoz de los vecinos, Juan Carlos Caso, ha explicado al término del encuentro con el regidor que las principales reivindicaciones que han puesto encima de la mesa es que los presupuestos participativos "nunca se cumplen al cien por cien" porque se adjudican partidas y luego no se cumplen, por lo que se ha pedido esa auditoría para comprobar lo que se ha hecho y lo que no.

Los vecinos también han pedido, de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, que se acote qué proyectos entran dentro de estas partidas participativas ya que, algunos son de obra común y deberían estar fuera, según la agrupación.

Otro de los temas que se han tratado es el problema de la accesibilidad y los aparcamientos para personas con problemas de movilidad, que "han desaparecido en la zona centro con las nuevas obras que se han hecho".

"Queremos que se vuelvan a reubicar esas plazas de aparcamiento", ha dicho Caso en declaraciones a los medios.

Además, han puesto en conocimiento del alcalde que existe un Real Decreto que habilita que las personas que tengan la tarjeta de discapacitadas pueden aparcar en zonas que no estén destinadas concretamente a ellas siempre que no se obstaculice el paso de los peatones o de vehículos, de manera que se puede estacionar en carga o descarga o en espacio acotados como la parte antigua cacereña, por ejemplo.

CENTRO MULTIUSOS EN EL HOSPITAL

También han presentado al alcalde el proyecto de la Agrupación Vecinal para convertir al Hospital Nuestra Señora de la Montaña en un centro multiusos en el que quepa una residencia de ancianos pero también un centro de día, zona para talleres de jóvenes, etc.

"Que se debata entre la sociedad cacereña qué queremos hacer y se consensúe porque ese edificio tiene muchas posibilidades y nos gustaría que se destinara al uso y disfrute de los cacereños porque hoteles ya tenemos muchos y hay otros proyectos", ha sentenciado Caso.

A este respecto, los vecinos no comparten la idea de que cuando se cierre el hospital se convierta en un centro comercial, tal y como ha propuesto alguna asociación empresarial.

Según Caso, existen en la ciudad otros edificios, como el de la cárcel antigua, o el edificio sindical, donde se podría construir una instalación comercial y para destino empresarial ya existe el edificio Embarcadero.

Por eso, Caso considera que al hospital no se le debe dar un uso ni comercial, ni empresarial, ni cultural ya que "la propia ciudad es un centro cultural y de ocio", por lo que ha abogado por un destino para personas mayores, lo que generaría "muchísimos puestos de trabajo" para que los jóvenes no se tengan que marchar ni dejar a los mayores solos en casa, de donde muchos de ellos no pueden salir por problemas de movilidad.

De lo que no se ha hablado en la reunión con el alcalde es de la obra del entorno de Alzapiernas y de la accesibilidad en este proyecto que el propio Caso, a título personal, ha denunciado ante la Junta de Extremadura, que está estudiando el expediente. "Ese tema no tocaba ahora", ha dicho Caso.

CONTACTO PERMANENTE

Por su parte, el alcalde Luis Salaya ha insistido en que el Gobierno local va a adecentar las parcelas municipales "lo más rápido posible" y espera que estén listas este verano. Además, se elaborará una tabla de precios para afrontar la limpieza de las parcelas privadas cuando los propietarios no lo hagan.

"Los particulares son los responsables de mantener las parcelas en buen estado y el ayuntamiento actuará cobrando a los propietarios siempre que no cumplan con ese deber", ha insistido el regidor.

Desde el equipo de Gobierno se ha trasladado a los vecinos que, a lo largo de la legislatura, habrá "un contacto permanente" con reuniones "frecuentes" con los vecinos para conocer el cumplimiento de los presupuestos participativos y para abordar las necesidades de los barrios.

Algunas de esas necesidades que hay que acometer son la segunda fase de las obras de saneamiento del barrio de Llopis Ivorra o el ascensor de la casa de cultura de Residencial Gredos, entre otras.

"Nuestra prioridad es cumplir con el presupuesto participativo completo porque creemos en la continuidad de la administración y entendemos que los compromisos de la anterior corporación son los nuestros y tenemos que cumplir con ellos", ha concluido el alcalde.