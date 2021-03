La Semana Santa de Badajoz aúna actividades telemáticas y presenciales

Ep

La Semana Santa de la ciudad de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que aspira a su reconocimiento internacional, aunará este 2021 las actividades telemáticas, como distintos programas online sobre las cofradías, con otras presenciales como la presentación de altares de los titulares de las distintas hermandades en sus templos para que fieles y ciudadanos los puedan contemplar con los elementos con los que suelen procesionar.



También tendrán lugar distintas exposiciones, como la del concurso escolar de dibujo cofrade, la de fotografía de la Semana Santa 2019 (que es inédita dado que no pudo celebrarse en 2020), la de dioramas de Pasión y Monumental o la de pasos en miniatura, según han avanzado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, y el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, en la presentación en una rueda de prensa en el Arzobispado de la Semana Santa de Badajoz.



El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Cayetano Barriga, ha sido el encargado de detallar estas actividades de cara a la Semana Santa "más íntima" que han celebrado "nunca" aunque también "la más intensa" y que comenzará el 28 de marzo, aunque no pondrá en la calle los 15 desfiles procesionales que tradicionalmente tienen lugar en la capital pacense.



Ante la posibilidad de que no tuviesen lugar dichas procesiones, desde la agrupación comenzaron a trabajar en una serie de escenarios basados en distintas posibilidades epidemiológicas en "constante contacto" con la Dirección General de Salud Pública, ha aseverado, para reconocer que las nuevas tecnologías permiten que la Semana Santa tenga una "fuerte presencia" y acercar las hermandades a los hermanos a través de sus actos y cultos.



En esa perspectiva, han preparado dos tipos de actividades, por un lado una parte virtual en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y que consiste en siete programas temáticos sobre cuestiones vinculadas a la Semana Santa o personas relacionadas con la misma, y en once monográficos dedicados a cada una de las hermandades de la ciudad y que se emitirán "en lo posible" el día en el que esa hermandad tuviera que hacer su estación de penitencia.



Por otro lado, ha explicado que la parte presencial tendrá lugar en los nueve templos que albergan a las cofradías de Badajoz, a través de los altares "efímeros" con todos los titulares de cada hermandad, que serán bajados de sus camarines para que la gente pueda apreciar en "cercanía", aunque con distancia de seguridad, detalles como las imágenes, túnicas o bordados a partir del 21 de marzo bajo las medidas sanitarias vigentes en ese momento.



Ha recordado también el pregón que ofrecerá el 20 de marzo en la Catedral de Badajoz el periodista Juan José Montes y que también se retransmitirá por medios digitales.



Por su parte, Francisco Javier Fragoso ha puesto en valor que en esta Semana Santa se haya hecho en la ciudad "de la necesidad una virtud" y que de las circunstancias que acompañan desde el punto de vista sanitario se haya podido "sacar algo positivo", como esta programación en la celebración de la Pasión "más íntima" y en la que se aprovechará para recordar "las raíces profundas donde se sostiene y ahonda esta tradición cultural desde la perspectiva civil".



De este modo, ha agradecido a colectivos como la agrupación de hermandades y cofradías y a la de costaleros el "esfuerzo" desarrollado a través de la organización de actividades virtuales y presenciales y que se completan con las mencionadas exposiciones o con la aplicación de la Semana Santa, en la que se pueden conocer datos sobre esta fiesta de interés nacional.



SEGURIDAD Y GOZO



En la comparecencia también ha tomado la palabra el delegado episcopal para Hermandades y Cofradías, Pedro Fernández, para quien se trata de la segunda Semana Santa que se celebra en las "circunstancias difíciles" de la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias, ante lo cual ha destacado el "esfuerzo" que las asociaciones de fieles están llevando a cabo "para mantener el espíritu que las mueve en medio de las circunstancias provocadas por el coronavirus".



Seguidamente, ha matizado, ante las afirmaciones que se oyen estos días de que "no habrá Semana Santa", que la expresión Semana Santa es propia del lenguaje litúrgico cristiano y católico y designa el periodo de tiempo en el que los cristianos hacen memoria del acontecimiento "central" de su fe, como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que la comunidad cristiana y seguidores de Jesús celebran y conmemoran "con más o menos amplitud" como el año pasado, "en pleno confinamiento y sin la asistencia presencial de los fieles en los templos".



"Y la celebrará también este año, lo que sí es cierto que no se producirán serán las manifestaciones en las calles de este acontecimiento, lo que denominamos estaciones de penitencia o procesiones que las hermandades y cofradías organizan", ha apuntado, para aclarar que se hace con el fin de evitar concentraciones de fieles que "en algún momento pudieran ser foco de contagio".



En un sentido similar, Celso Morga ha dado las gracias también por el "esfuerzo" del ayuntamiento y de las distintas asociaciones vinculadas a la Semana Santa por mantener "viva" esta tradición cultural y religiosa de la ciudad de Badajoz y que "no se pierda" en las circunstancias "adversas" que se están viviendo, y se ha remitido al comunicado trasladado este pasado jueves por las diócesis extremeñas "haciendo hincapié en la seguridad" y también en el "gozo" en esta celebración.



También ha agradecido cómo se están comportando las autoridades sanitarias con la Iglesia y que se haya aumentado al 50 por ciento el aforo de los templos, en los que se guardarán distintas medidas de seguridad para que las celebraciones religiosas en los templos sean "seguras", y ante lo cual ha invitado a celebrar "con gozo" la Semana Santa, el misterio "central", junto con la reencarnación, de la fe cristiana.