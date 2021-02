Unidas Podemos Badajoz culpa a Fragoso del cierre de parques infantiles

El grupo municipal ha recordado que Badajoz ha mantenido los parques infantiles cerrados "a cal y canto" y ha prohibido su uso durante todo el año que se lleva de pandemia, multando incluso "por desacato a la autoridad" a las familias que han desobedecido el decreto.

En esta línea, Unidas Podemos Badajoz ha señalado que la "verdadera razón" por la cual se han mantenido cerrados los parques infantiles "no obedece a cuestiones sanitarias ni de salud y nada tiene que ver con la prudencia".

Así, añade que "sólo tratan de esconder su incompetencia y la de su delegado de Limpieza, así como todas las carencias que arrastra el servicio, que está privatizado",

Según la portavoz de Unidas Podemos Badajoz, Erika Cadenas, el alcalde "ha estado engañando" a las madres y padres y "hurtándoles sus derechos" a los niños y niñas al afirmar que "las zonas de juegos son espacios de riesgo", y todo ello, "para tapar su nefasta gestión y la de su delegado de Limpieza, Alejandro Vélez".

Además, añade que "el edil de Vox ha revelado las verdaderas razones del cierre en sus redes sociales poniendo en evidencia su incapacidad para desarrollar el cargo que ocupa, ya que afirma que el servicio no sólo no da para desinfectar los parques públicos sino tampoco la limpieza de los mismos, cuestión que ahora tampoco se puede por falta de personal, admitiendo que con la plantilla actual no puede mantenerlos limpios, ni siquiera mientras han estado cerrados estos meses".

Por ello, Erika Cadenas cree que Fragoso ha dado "excusas peregrinas" para no reabrirlos al público, incluso con tasas bajas de contagio, mostrando "grandes dosis de soberbia, pero muy poca base científica y nada de sentido común. Ha demostrado que la infancia le importa bien poco, quizás porque las niñas y niños no votan".

A este respecto, ha reiterado que el primer edil "ha preferido castigar a las niñas y niños en vez de reforzar el servicio y ha engañado a la ciudadanía en sus motivaciones aludiendo a un falso principio de prudencia, pero hasta su concejal de Limpieza le desmiente. Le debe parecer a este alcalde que como sólo son niños no pasa nada y sus derechos no cuentan, su actitud es soberbia e intolerable".

Al mismo tiempo, Cadenas ha considerado que en "el colmo de la desfachatez" Fragoso ha anunciado que consultará a Salud Pública, "como si no hubiera tenido tiempo de preguntar en 11 meses, y tirando balones fuera cuando la responsabilidad y competencia sobre este asunto es exclusivamente suya".