La Junta subraya hay preocupación por situación Calamonte ante sus datos COVID

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José Maria Vergeles, ha subrayado el caso de Calamonte, señalando que "hay un municipio que nos preocupa por encima de todos".

Ha recalcado que presenta datos de incidencia acumulada muy por encima de la media regional y ha pedido a la ciudadanía que extreme precauciones.

Además, ha recalcado que los cribados solos no valen sin la implicación de la sociedad y a la Junta, no le va a temblar el pulso en volver medidas anteriores si no bajan los datos, reiterando que el SES sólo no puede con la pandemia, si no hay un comportamiento responsable por parte de los ciudadanos".