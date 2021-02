Fragoso insiste en la "prudencia" a la hora de abrir parques infantiles de Badajoz

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha matizado que "vamos a esperar a los datos de este fin de semana y si todo va bien ya nos lo plantearemos, esto no es una decisión que sea un antojo, es una cuestión evidentemente de aquellos que tenemos que tomar decisiones que conllevan algunos riesgos para la salud de los demás".

Sobre la apertura de dichos parques, en relación a lo cual ha agregado que "son decisiones que no son fáciles" y que le "hace gracia cómo a veces se hacen "comparaciones que no son exactas".

En este sentido, ha puesto como ejemplo que le dicen que "si los niños pueden juntarse en el colegio por qué no se pueden juntar en un parque infantil", matizando que, en el colegio, se hacen aulas burbuja donde se saben los que van, pero "en cambio en los juegos infantiles ni se puede controlar el aforo, ni se puede controlar quienes son los que van, que evidentemente cada uno como es lógico son de su padre y de su madre" y, recalcando que, "con lo cual se generan unos riesgos que están multiplicados".

Según Fragoso, "de verdad que cuando uno toma esta decisión es que a mí no me apetece hacerle la puñeta a los más pequeños, al revés", reconociendo que le da "cierto reparo" y que quienes como él tienen que tomar decisiones que tienen repercusión en la salud de los demás las tienen que "medir mucho", y "es verdad que ese es un punto de encuentro no fácilmente controlable".

Y es que, como ha remarcado, ni se puede controlar el aforo, ni la relación preexistente entre los chavales que estén jugando o se vayan a juntar y que "como es lógico por la edad pues se abrazarán, se juntarán", mientras que en segundo lugar ha apuntillado que "evidentemente son puntos de concentración no dispersos" y que "no es lo mismo estar paseando por todo el parque de la margen Derecha, que se puede perfectamente hacer" dado que en dichos espacios infantiles se concentrarían "muchos" padres y "muchos" niños.

De igual modo, Francisco Javier Fragoso ha considerado que, "hasta ahora", en el gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz se han "caracterizado por ser prudentes" y que "no hay ninguna decisión que tenga ningún antojo de hacer la puñeta a nadie, sino que efectivamente no hay nada comparable".

Ha expuesto, además, que cuando se le dice que "los niños pueden ir a los bares", que lo hacen pero "normalmente" lo hacen y están "controlados" por sus padres y se sabe con quién se juntan, mientras que cuando se junte a 50 niños en un parque infantil, por ejemplo de la Margen Derecha del río del paseo del río o en una plaza de la ciudad, "no son especialmente un grupo burbuja", tal y como "están en el colegio".

"Por lo tanto, los riesgos son los que son y permítanme que andemos con prudencia", ha subrayado el alcalde, anunciando que, dado que los datos epidemiológicos están siendo "francamente buenos seguramente", están en "condiciones" de tomar una serie de decisiones que pueden "un poco liberar esta presión", como con el caso de la reapertura de las escuelas municipales en las que, no obstante y como ha matizado, hay "muchísimo más control y posibilidad de regulación para evitar los contagios".

Sobre esto último, ha detallado que la Fundación Municipal de Deportes (FMD) va a retomar su actividad y que a partir del martes, día 23, se van a reanudan los cursos en primer lugar y en segundo las escuelas deportivas municipales, estas últimas en las mismas condiciones de diciembre con un "nuevo modelo adaptado" que trabaja con grupos burbuja o sólo con alumnos del mismo centro.