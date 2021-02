Fragoso: Comportamiento ciudadano el finde en Badajoz fue "bueno" pero puede "mejorar"

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha valorado que "en general" el comportamiento de los ciudadanos ha sido "bueno" este pasado fin de semana en la ciudad, aunque puede "mejorar" pues, según se concentren "actitudes que estén fuera de lo correcto de nada vale el esfuerzo de los demás" a la hora de luchar contra la Covid-19.

"Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo colectivo global de toda la ciudad y la policía va a seguir en esa misma línea de perseguir aquellas acciones que no sean correctas", ha señalado Fragoso, a preguntas de los periodistas por su balance de este pasado fin de semana, en el que han tenido lugar algunas fiestas o botellones ilegales y en el que los Carnavales, que no se han celebrado, han coincidido en el tiempo con la flexibilización de medidas como la reapertura de la hostelería o el levantamiento del cierre perimetral.

Y es que, para el regidor, dicho comportamiento ciudadano "ha sido bueno" pero "podemos mejorar", por lo que le ha puesto "deberes a la ciudad a su conjunto para que sigamos poniendo freno a todas aquellas cuestiones que ponen en peligro", en un momento "clave" para saber si habrá cuarta ola o no, o "si se va a seguir llevando por delante a decenas de extremeños porque van a tener que fallecer".

"Pues que sepamos que parte de ese resultado será nuestro compromiso individual y yo creo que hay que aplicárselo, lo cual no significa que no sea compatible con ir poco a poco en alguna medida contribuyendo a estos sectores que en la economía local son muy importantes", ha aseverado, a la vez que ha incidido en la importancia del "compromiso personal" de los ciudadanos.

RESPONSABILIDAD

Aunque los botellones están prohibidos, este fin de semana se han celebrado algunos "y se multan", como ha recalcado el alcalde, como tampoco se puede circular a determinadas velocidades o conducir bajo los efectos de sustancias como el alcohol "y lo que se hace es pillar a la gente y multar".

De este modo, ha reiterado su "llamamiento a la responsabilidad de todos" porque la pandemia de la Covid-19 "se debe combatir y esta batalla la vamos a ganar no solo con las medidas que las administraciones tengamos que tomar", sino "también con el compromiso individual de cada uno de los ciudadanos", de manera que ha insistido en su llamamiento para respetar normas que "en algún caso" se pueden entender "un poquito más o menos", pero que "van todas con el mismo sentido, ganar la batalla al virus".

"No podemos darnos golpes en el pecho estando comprometidos con el sector de la hostelería y el comercio, y después cuando se abre un poco la mano para que efectivamente la hostelería y el comercio puedan intentar sobrevivir nuestras actitudes hagan que podamos llegar a la cuarta ola que ha dicho Simón que no va a venir", ha apuntado en referencia al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para lamentar que volver cerrar el comercio y la hostelería "llevaría a la absoluta muerte de los sectores".

Así, ha reiterado el "compromiso individual para que todos aportemos nuestro granito de arena" dado que "se puede evidentemente y se debe consumir en la hostelería de la ciudad porque es segura", pero hay que hacerlo cumpliendo con requisitos como mantener la mascarilla puesta, no estar más de cuatro personas o guardar la distancia de seguridad con la mesa de al lado.

"Y mientras tanto la policía sancionará, ya sea la local o sea la nacional y cuando hay y se detectan actuaciones que no son correctas pues hay una parte que es la punitiva", ha advertido.

Sobre si cree que ha sido una "buena idea" levantar las restricciones a la hostelería o los cierres perimetrales este pasado fin de semana, Francisco Javier Fragoso lo ha enmarcado en "cuestiones que van por una serie de datos" y que, en su opinión, "valorar ahora eso no merece la pena hacerlo", aunque sí se tiene que pedir "el máximo compromiso de todos los vecinos por ganar esta batalla" porque "todos a nivel individual podemos hacer mucho".

"No bajemos la guardia, de verdad, estamos viendo la luz ya al final del túnel porque la vacunación parece que nos está dando esperanzas, yo creo que entre la población que tenemos vacunada y la población que lo ha pasado ya tenemos una parte importante", ha señalado Fragoso, que ha pedido a la población que aguante y tenga paciencia "que esta batalla se gana" y los ciudadanos pueden "contribuir", "independientemente" de lo que haya que exigirle a las autoridades sanitarias para que "acierten en sus decisiones".

PARQUES INFANTILES

Respecto a la apertura de los parques infantiles en la ciudad, el primer edil ha comentado que "en su momento se irá diciendo" y que están "en esa etapa de reflexión", y acto seguido ha defendido que en todas las medidas que ha tomado el equipo de gobierno se han caracterizado "por ser valientes a la hora de tomar medidas que a lo mejor no son muy populares", pero que entendían que, en determinados momentos de la pandemia, tenían que adoptarlas para contener el virus.

"Vamos a ver si el final de la tercera ola se consolida y evidentemente nuestra voluntad no es tener los parques cerrados para hacerle la puñeta a los más pequeños, no se trata de eso", ha recalcado.

También, ha explicado que "claro que se está planteando" pese a la dificultad que supone la desinfección de los juegos infantiles y la corta edad de sus usuarios, la "mayoría" de los cuales no tiene obligación de llevar mascarilla y, al no usarla y por sus años, "los contactos con los diferentes elementos que sabemos que generan transmisión del virus no son más fáciles de controlar".

Ha recordado igualmente que Badajoz fue la primera en la región en prohibir le botellón y que, en el ámbito de los parques infantiles, están planificando un refuerzo del servicio de limpieza que permita tener una "mayor intensificación" de la limpieza de juegos infantiles, aunque ha advertido que "no es la garantía de nada porque no va a haber un operario detrás de cada niño para que cuando un niño salga se limpie y se desinfecte".

"Vamos a esperar, con prudencia, no mucho, pero vamos a esperar a que efectivamente tengamos consolidada la meseta de la tercera ola, y que Dios quiera que, por primera vez, Simón acierte y no haya cuarta ola aunque como él también anunció todos tenemos claro que la va a haber", ha concluido Fragoso.