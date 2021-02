CCOO y UGT se concentran en Badajoz porque "ahora sí toca" subir el SMI

Ep.



Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este jueves, día 11, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, convocados por los sindicatos CCOO y UGT en la región para reclamar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la Reforma Laboral y de la Ley de Pensiones de 2013.



Bajo el lema 'Ahora sí toca', por motivos sanitarios en la concentración han participado 50 personas, 25 de cada sindicato entre delegados sindicales y dirigentes encabezados por la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, y su homóloga de UGT en la región, Patrocinio Sánchez.



En declaraciones a los medios, Patrocinio Sánchez ha explicado que se concentran "porque ahora sí toca" y, en concreto, "toca" la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de la Reforma laboral y de la reforma de pensiones de 2013: "son promesas del Gobierno progresista que tenemos ahora mismo en España, promesas que en un momento determinado se nos dijo que se iban a ir acometiendo".



No obstante, "a la altura que estamos todavía no se ha acometido nada de eso y entendemos que ya es el momento de empezar a ampliar el escudo social para las trabajadoras y los trabajadores, para los pensionistas y para las pensionistas", ha señalado.



Por su parte, Encarna Chacón ha remarcado que este jueves en todo el país Comisiones Obreras y UGT se concentran en la calle para recordar al Ejecutivo central "que hay que recuperar la agenda que quedó paralizada por la pandemia" para "recuperar socialmente a la clase trabajadora de este país".



"El momento es ahora de recuperar esos compromisos que, en su programa electoral, este Gobierno llevó, ese compromiso con la clase trabajadora de derogar la Reforma Laboral, de derogar la reforma de las pensiones y de subir el Salario Mínimo Interprofesional, mínimo el 60 por ciento como dice la carta europea de la media salarial que tenemos en este país a lo largo de esta legislatura", ha detallado Chacón.



EL GOBIERNO "TIENE QUE IR MÁS ALLÁ"



Para Patrocinio Sánchez, durante este tiempo y debido a la pandemia de la Covid-19 tanto UGT como Comisiones han dado "muestras de responsabilidad" y "de coherencia" y han estado apoyando y ayudando al gobierno regional y al de la nación para que esta fuera "lo menos difícil" para todos los trabajadores y también para los empresarios y autónomos.



En su opinión, los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) han sido "un escudo social muy importante", pero "ahora ya es el momento de exigirle al Gobierno que tiene que ir más allá", mientras que en el caso de las pensiones "hay que derogar sí o sí la reforma de 2013" y "no" puede "esperar más" como tampoco puede hacerlo la derogación de la Reforma Laboral.



Y es que, como ha recalcado, las condiciones de los trabajadores y la negociación se vio "mermada" por esta Reforma Laboral "totalmente injusta", y se debe "por supuesto" subir el Salario Mínimo Interprofesional, como también se ha subido en el resto de los países europeos y dado que hay que pensar en que mucha gente que cobra el SMI son trabajadores que han estado "en primera línea en la pandemia y siguen estando", como reponedores de supermercados, camareros o personal de limpieza de las contratas.



Al respecto, ha expuesto que "no es lo mismo" acometer una pandemia con un sueldo "muy grande" que con uno "pequeño" y que, cuando los trabajadores están en ERTE, cobran el 70 por ciento de su salario de manera que "no es lo mismo" dicho porcentaje en un sueldo de 950 euros que en uno más amplio, y ante lo cual ha abogado por conseguir en la región que la Junta de Extremadura abone la diferencia "y por lo menos todo el mundo cobra el Salario Mínimo Interprofesional".



"Toca pensiones, toca Reforma laboral y toca Salario Mínimo Interprofesional y si esto no se soluciona tendremos que seguir en la calle reclamando lo que entendemos que es nuestro para los trabajadores y para las trabajadoras", ha advertido Sánchez.



QUE EL GOBIERNO PONGA HORA Y DÍA



A su vez, Encarna Chacón ha sostenido que "no se puede entender que por un lado hayan concedido el derecho de veto a la patronal y hayan congelado el Salario", cuando el resto de países europeos sí que están cumpliendo con esa preceptiva normativa de la Comisión Europea para subir el SMI "como corresponde, y máxime en una región como la nuestra, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están en esa misma base de Salario Mínimo Interprofesional".



Unos trabajadores que "además han sido los que han mantenido este país a lo largo de esta pandemia" en la que cuando la mayoría de la sociedad estaba confinada "ellos estaban ahí dando el callo por todos", por lo que "no tiene ningún sentido que el Gobierno los aparque, los deje a un lado porque la patronal ha puesto ese veto".



Desde Comisiones Obreras y UGT, ha continuado, están luchando en este mismo sentido y van a seguir "peleando" para que se revalorice el Salario Mínimo y "tampoco" pueden seguir "las condiciones precarias que ya a la salida de la anterior crisis la puso en marcha unilateralmente el Partido Popular", ante lo cual ha reclamado la derogación de la Reforma Laboral y que puedan tener la negociación colectiva que necesitan.



"El poder no puede estar para los empresarios, tenemos que tener un poder mucho más equilibrado y la clase trabajadora, a través de nuestros sindicatos que son los más representativos, tenemos que tener esa capacidad para poderse negociar los convenios, para limitar los despidos, que la reforma laboral, las dos reformas laborales, plantean y posibilitan", ha reclamado Chacón, que aboga también por mejorar el mercado laboral y por "no" consentir que más del 90 por ciento de los contratos sigan siendo temporales



También ha planteado que ambos sindicatos defienden la derogación de la reforma de las pensiones que en el 2013 "de manera unilateral impuso el Gobierno del Partido Popular", y que estas crezcan como el IPC.



"El Gobierno a partir de ya mismo tiene que poner hora y día para sentarnos a negociar cómo se modifican todas estas reformas y todas estas medidas que impuso el Partido Popular ¿o es que quieren parecerse al Partido Popular con las mismas medidas? ¿Estas son las medidas de contención que vamos a tener?", ha concluido Encarna Chacón, que ha avanzado que seguirán "en la lucha" hasta que consigan negociar la Reforma Laboral, la subida salarial y "erradicar" la reforma del PP en las pensiones.