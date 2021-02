Vox insta a Fragoso a "no ceder a presiones" de la comunidad islámica

Vox en Badajoz ha instado al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, a que "no ceda a las presiones" de la comunidad islámica, y ha planteado que el gobierno municipal "no debe dar" ninguna parcela para que la capital pacense cuente con un cementerio musulmán.

Así pues, a través de una nota de prensa, la formación ha expuesto que el imán de Badajoz, Adel Najjar, "continúa presionando" a Fragoso y al Gobierno municipal para que se le ceda una parcela en el cementerio de la Soledad en la que pueda crearse un cementerio musulmán.

A este respecto, ha explicado que la reivindicación de la comunidad islámica no es nueva, data de hace 21 años y según el propio imán es "un derecho respaldado en la ley española", aunque "olvida" que desde 1978 en España está prohibido por ley tener en los cementerios "apartados como pretende el imán, al querer imponer en el cementerio municipal una parte exclusivamente para musulmanes".

Ante esta situación, Vox ha reafirmado su oposición "frontal a que se le ceda a la comunidad islámica una parcela en el cementerio municipal, dado que supondría un grave problema para la ciudad", ya que según señala esta formación, "los musulmanes sólo pueden ser enterrados por personas de su misma religión, obligando de este modo al Ayuntamiento a contratar un trabajador musulmán para este fin", ha sostenido, junto con que esto último "rompe el principio de igualdad que recoge la Constitución".

Finalmente, insta a Fragoso y al Gobierno local a que "no cedan a las presiones" de la comunidad islámica en Badajoz, y "no les dé" una parcela en el cementerio municipal, "máxime cuando en los países islámicos, como por ejemplo Arabia Saudí, no existe esa reciprocidad respecto al camposanto con los cristianos", concluye.