Colegio Graduados Sociales Badajoz ve "obsoleta" plataforma ayudas comercio y hostelería

El Colegio de Graduados Sociales de Badajoz ha criticado la "inoperante y obsoleta" plataforma creada para presentar las ayudas al comercio y a la hostelería en Extremadura.

Así pues, a través de una nota de prensa, estos profesionales han asegurado que, "así no se puede trabajar" porque, después de "12 horas delante del ordenador", en el mejor de los casos, se tramita "un solo expediente", por lo que han remitido una queja formal al consejero de Economía, Rafael España.

Y es que, a su entender, "la falta de previsión, después de haber resuelto que las ayudas se darían a los primeros expedientes presentados, es inadmisible".

"No queremos pensar que dicha deficiencia sea debido a que las ayudas pregonadas sean, únicamente, un reclamo publicitario que no llegarán a los destinatarios porque la herramienta habilitada para su solicitud no funciona correctamente", ha aseverado.

Además, ha lamentado que desde que empezó la pandemia, estos profesionales han venido "batallando en la más absoluta indefensión jurídica", con el "ímprobo trabajo" que las consecuencias de esta crisis sanitaria han dejado en el tejido empresarial de la región.

"Ello no sería problema si nuestros dirigentes políticos hicieran su trabajo bien, legislando con la precisión, claridad y sencillez qué el momento demanda y dotando a la Administración de los recursos, tanto técnicos como humanos, que requiere el cumplimiento de las normas dictadas por ellos mismos", ha sentenciado el Colegio de Graduados Sociales de Badajoz.