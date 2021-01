Comerciantes y hosteleros de Llerena protestarán por el cierre de locales por la pandemia

Comerciantes y hosteleros de Llerena quieren, de esta forma, protestar por el cierre de sus establecimientos dentro de las medidas de restricción para afrontar la pandemia de la Covid-19.

Además, el próximo domingo, día 31, los participantes realizarán una caravana reivindicativa a las 11,00 horas con salida y llegada desde la caseta municipal de Llerena, y donde leerán un manifiesto.

De igual modo, desde este lunes, sus establecimientos cuelgan carteles reivindicativos donde piden medidas "coherentes" con la situación provocada por la Covid-19 "teniendo en cuenta la incidencia acumulada en cada municipio y no el número de habitantes".

Solicitan también indemnizaciones por inactividad "porque no tenemos recursos", además de exenciones fiscales porque manifiestan que no pueden pagar impuestos por una actividad que no ejercen, apuntan y, solicitan planes de futuro "para plantear una estrategia de negocio".

En la misma línea, y "sobre todo", piden "diálogo para llegar a soluciones", porque afirman que no son "un problema" sino "parte de la solución" y señalan que dichos sectores no son los "culpables" de la situación de la Covid-19.