PP de Badajoz pide a Junta que rebaje el tipo impositivo en el impuesto de circulación

Ep

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, previsto para el lunes día 25, y en la que pide a la Junta de Extremadura rebajar el tipo impositivo en el impuesto de circulación.

El concejal delegado de Hacienda y edil del PP, Eladio Buzo, ha presentado esta moción en una rueda de prensa telemática, en la que en primer lugar ha querido transmitir "mucho ánimo a todo el mundo", a la vez que ha considerado que "la responsabilidad individual es lo que puede hacer que bajemos la curva de contagios que existe ahora mismo en la ciudad" de coronavirus, lo cual "es muy importante para que muchos negocios puedan retomar su actividad normal".

En este sentido y en calidad de portavoz del PP, ha informado sobre esta moción en la que instan a la Junta a que rebaje el tipo de gravamen que aplica a los distintos epígrafes en los que se basa el cálculo del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, comúnmente denominado impuesto de matriculación.

Al respecto, ha matizado que se trata de uno de los impuestos cedidos por el Estado y que marca unos mínimos de porcentajes sobre la base imponible y que las comunidades autónomas tienen la "libertad" de poder incrementar hasta un 15 por ciento.

Buzo también ha recordado que este impuesto cuenta con nueve epígrafes, aunque los cinco primeros acumulan la gran mayoría de la venta de automóviles nuevos y a los que se aplican porcentajes que van desde el cero del epígrafe uno en el caso de aquellos que emitan menos de 120 gramos por CO2 al 13 por ciento (frente al 12 por ciento a nivel estatal) del epígrafe cinco.

MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE MEDICIONES

Sin embargo, ha continuado, con la última modificación de junio de 2020 el PSOE que gobierna en la Junta de Extremadura "lo tuvo claro" y "optó por que estos tipos de gravamen sigan siendo más elevados que en el resto de España", a la vez que ha matizado que en enero de 2018 se acordó que a partir del 1 de enero de este 2021 el sistema de mediciones de CO2 de cada vehículo fuese el 'WLTP', "mucho más exigente que el sistema anterior" y por el que "al ser mucho más riguroso todas las emisiones contaminantes han subido en el mismo vehículo" y "ahora son más elevadas".

En este punto, ha señalado que según estudios de asociaciones de fabricantes, concesionarios de automóviles, marcas individuales o empresas de renting que también matriculan vehículos, este cambio en el sistema de mediciones va a provocar que el 70 por ciento de los vehículos que se matriculan en España paguen impuesto de matriculación "cuando antes no era así".

"Está claro que preservar el medio ambiente, mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a polución no es discutible, pero sí el hecho de que por un mal control o por una falta de exigencia en la fabricación de automóviles y en estos catálogos o datos técnicos que se daban, tengan que pagar los ciudadanos, y más en este caso los extremeños", ha sostenido el edil del PP.

También ha apuntado que según los datos de la matriculación y ventas de vehículos en Extremadura por la Agencia Tributaria, el acumulado a octubre 2020, el último dato publicado, arroja que en la región se han matriculado 9.200 vehículos, con una recaudación media de 2,6 millones; pero que estos mismos datos trasladados a octubre de 2021 si se vendieran los mismos coches aunque según el citado estudio de las asociaciones de fabricantes variarían en el número de coches acogido a cada epígrafe y la cifra total de recaudación sería de 9,7 millones.

No obstante, si la Junta rebajara el tipo impositivo serían 8,7 millones, a tenor de lo cual ha hecho hincapié en que en el PP creen que el año 2021 "no es el propicio para cargar con más tributos las cuentas de las familias extremeñas", así como que el gobierno de Guillermo Fernández Vara "tiene la oportunidad de dar ejemplo" y de "intentar hacer una política impositiva pensando en la región, tanto en las personas como en las empresas".

Ha añadido además que se trata de una de las comunidades con la renta per capita más baja del país, y que "no es justo para los extremeños que una política impositiva creada para el control CO2 en las emisiones de vehículos sea más gravosa en la región más verde y con menos polución por metro cuadrado de España", cuando, además, "esta política impositiva no va pareja a la adquisición de vehículos eléctricos de una manera inmediata".

Eladio Buzo ha aseverado por último que es un decreto "lo que hay que modificar", el 1/2018, que "se puede hacer en cualquier momento"; así como que la incidencia en los ingresos en el presupuesto regional "es prácticamente inexistente", pero que la modificación de este decreto legislativo puede ser una "medida ahorro" para las familias y dar "ese detalle de optimismo" a un sector "tan importante" como el de la venta de automóviles en la región.

AYUDAS MUNICIPALES

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por las ayudas municipales a los sectores obligados a cerrar y anunciadas recientemente por el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el concejal de Economía y Hacienda ha explicado que desde el gobierno local están trabajando "a una velocidad importantísima" desde que se decretó el cierre del comercio y la hostelería el pasado día 6.

Igualmente, ha comentado que ha habido reuniones, como la mantenida este lunes con representantes de la Cámara de Comercio de Badajoz, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba) y la Asociación de Autónomos de Extremadura (ATA), y que se convocó el domingo previo "para que la velocidad sea importante".

Así, ha planteado que tienen que quieren "ir rápidamente haciendo todo" y querían saber la opinión de estos colectivos, como también mantendrán otras reuniones con sectores afectados por dicho cierre, mientras que sobre las ayudas en sí ha avanzado que se ofrecerán más datos "cuanto esté cerrado" y que están trabajando en las mismas dado que "la velocidad es una premisa" trasladada por el alcalde dada la importancia de la "velocidad" con la que estas ayudas lleguen a los empresarios y autónomos.