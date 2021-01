Ayuntamiento Badajoz destinó en 2020 más de 81.500 euros a rehabilitar Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Badajoz y la Inmobiliaria Municipal de la ciudad, Inmuba, dedicaron el pasado año 2020 un total de 81.553 euros al programa municipal de ayudas a la rehabilitación de edificios y restauración de fachadas en el Casco Antiguo, con el que el ayuntamiento ayuda a los promotores individuales para poder poner y mejorar esas fachadas.

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, ha detallado dos propuestas de liquidación de aportaciones municipales a la Inmobiliaria Municipal, la primera por el cuarto trimestre de 2020 con cargo al proyecto y a los expedientes tramitados para el citado programa municipal de ayudas a la rehabilitación de edificios y restauración de fachadas en el Casco Antiguo y que asciende a una aportación de 30.498 euros, mientras que la cuantía y el cómputo anual de estas ayudas que se han pagado por parte de Inmuba a los beneficiarios, "y por tanto por parte del ayuntamiento a Inmuba", es de 81.553 euros.

También se ha aprobado la liquidación de la aportación del consistorio al déficit de explotación del aparcamiento de Santa María, de titularidad municipal y cuyo déficit del último trimestre ha sido de 7.002 euros y un cómputo anual de 31.862 euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del suministro de material del Servicio de Alumbrado y eficiencia energética por 600.000 euros y un periodo de cuatro años no prorrogables; y el plan de seguridad y salud para la ampliación de la avenida Manuel Martínez, cuya obra ya ha empezado.

ASESORÍA JURÍDICA

En el apartado de asesoría jurídica, Gragera se ha referido a tres sentencias, una de las cuales relativa a una reclamación por cuantía indeterminada que se hizo por parte de unos propietarios de unos terrenos en el entorno de Manuel Rojas en Ronda Norte, en San Roque, exigiendo el pago por una "supuesta ocupación temporal" de sus terrenos como consecuencia de las obras de ampliación del acerado de Manuel Rojas.

Al respecto, ha apuntado que el ayuntamiento "no ocupó" esos terrenos y se opuso a iniciar el expediente de ocupación temporal, una asunto que se judicializó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz, que, vistos los informes municipales y los de obras o los terrenos donde se actuó para la ampliación de ese acerado, que son terrenos expropiados por parte de la Confederación Hidrográfica, "viene a darle la razón al ayuntamiento", de manera que la demanda queda destimada.

La segunda sentencia es "desfavorable" para los intereses del ayuntamiento y se refiere a una responsabilidad patrimonial por unos daños en la Carretera de Circunvalación - Avenida Reina Sofía como consecuencia de un socavón, según Gragera.

Además, ha detallado que la cuantía es de 700 euros y que, aunque el ayuntamiento no es titular de la vía, se le demandó y se le ha condenado "como consecuencia de no informar de la verdadera titularidad".

A este respecto, ha agregado que el consistorio "no" comparte la solución, pero que el asunto no es recurrible, por lo que pagará y abonará las cantidades, además de trasladar a la Junta de Extremadura "esa responsabilidad que es consecuencia de la propia titularidad de la vía" que, como ha remarcado, "todavía no está recepcionada".

Por último, ha destacado una sentencia de un expediente de responsabilidad patrimonial por una caída en la calle David de la Maya en Suerte de Saaavedra en una acera, también "desfavorable" y que condena al consistorio por los daños personales causados a una vecina de la ciudad a abonar 15.285 euros.

Sobre estos procedimientos como consecuencia de caídas en vía publica, ha asegurado que están y van a "seguir haciendo un esfuerzo enorme" por mejorar el estado de las mismas y por actuar "de manera urgente y diligente" en aquellas zonas en las que haya más problemas hay, ante lo cual ha recordado que ya se ha anunciado que ha salido a concurso el plurianual de acerados y que la primera anualidad de 800.000 euros en la "más potente", así como que se van a atender las diferentes peticiones de las asociaciones de vecinos.

Así, Ignacio Gragera ha confiado y deseado que, en el futuro, se le pueda poner "coto y fin a este tipo de incidentes que suponen para el ayuntamiento obviamente un coste económico, pero sobre todo para los propios vecinos de Badajoz que supone una serie de daños personales que no queremos que vuelvan a ocurrir", y ha confiado solucionar "cuanto antes no todas porque va a ser imposible" pero sí "muchas" de estas incidencias que se suelen ver a lo largo de la semana.

En el apartado de asuntos de urgencia, cabe destacar una reclamación de responsabilidad patrimonial también por una caída en el acerado y por importe de 1.500 euros, un caso en el que los informes "dicen que el daño era visible" y "había espacio suficiente para poder evitarlo", por lo que se desestima por parte de la Junta Gobierno Local, aunque queda abierta la vía judicial.