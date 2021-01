Protesta en calle Menacho de Badajoz contra cierre de establecimientos comerciales

Ep

Medio centenar de personas se han concentrado este viernes, día 8, convocados por la Asociación de comerciantes de la calle Menacho y adyacentes de la ciudad de Badajoz y acompañados de una cacerolada para protestar contra el cierre de sus establecimientos comerciales, tras las nuevas medidas decretadas por la Junta de Extremadura debido a la situación de la pandemia en la ciudad.



En declaraciones a los medios, la portavoz de la Asociación de comerciantes de Menacho y adyacentes y empresaria de la zona, Marta Soto, ha explicado que el motivo de la concentración es que están en "desacuerdo" con las medidas anunciadas recientemente por el consejero de Sanidad, José María Vergeles.



"Creemos que estamos pagando justos por pecadores, ya que nosotros por ejemplo desde que empezó esta desgracia que tenemos en el país tuvimos que permanecer cerrados como todos los comercios, y cuando nos permitieron abrir abrimos absolutamente con todas las medidas de seguridad que se nos exigieron", ha defendido.



"De hecho", ha continuado, se estudió antes de abrir que era "muy poco probable" que en el pequeño comercio surgieran contagios dado el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por Sanidad, como el lavado de manos, utilización de mascarillas, mamparas en los mostradores y "sobre todo" el cumplimiento "a rajatabla" con los aforos. Como ejemplo, ha dicho que en algunas tiendas de Menacho "solamente pueden entrar tres personas" y en las que son más grandes hasta diez.



LAS GRANDES SUPERFICIENTES



También ha tachado el citado cierre comercial como una medida "un poco drástica" dado que piensan que "no" son "los culpables de esto", a la vez que están "totalmente convencidos de que las grandes superficies tienen mucha culpa de esto porque no han cumplido en ninguna medida": "creemos y estamos casi seguros de que los contagios se han hecho allí".



Ante ello, Marta Soto ha considerado que se debería haber hecho como en otras comunidades vecinas que han cerrado las grandes superficies "para evitar esas aglomeraciones", y que lo "único" que están pidiendo es que "no" les midan "a todos por el mismo rasero" cuando, además, para las grandes superficies va a ser "mucho más fácil recuperarse" que para comerciantes como los de Menacho, para los que esta semana después de Reyes y la primera de rebajas era "muy importante".



"Evidentemente no íbamos a recuperar nada de las perdidas que llevamos de 2020 que son desastrosas, de hecho seguro y sabemos a ciencia cierta que muchos compañeros se verán forzados a cerrar definitivamente sus comercios porque no hay recuperación", ha recalcado Soto, para señalar que las ayudas anunciadas por el Gobierno o por la Junta de Extremadura "no van a paliar nada" lo que han "perdido ni moral ni laboralmente".



Finalmente ha mostrado la "preocupación" de estos comerciantes de los que "come mucha gente, muchas familias" y que, frente a un 2020 "desastroso", en el 2021 les han dado "ya la última puntillada", a la vez que ha solicitado que se tomen las medidas "que se tienen que tomar de verdad" pero "no" cerrar el comercio y decir que los contagios se dan en las tiendas cuando en algunas "hay días que entran dos personas".



También se ha sumado a la concentración un autónomo comerciante de Villafranca de los Barros, Francisco Manuel Carranza, afectado también por el citado cierre y visiblemente molesto con esta medida, en relación a la cual ha abogado por que el sector se levante porque José María Vergeles a final de mes cobrará su sueldo pero él "no".



"Tenemos que levantarnos señores, levantarnos, unión, unión que es lo que vamos a tener que hacer", ha planteado, dado que sacan estas medidas "pero no sacan soluciones" para los autónomos o los trabajadores en ERTE, como también ha pedido "un poquito de coherencia" cuando el próximo lunes, día 11, "van a mandar" a los niños al colegio, como sus propios hijos de 3 y 6 años, su hija con una mascarilla FFP2 y su hijo en "un grupo burbuja" y sobre lo cual se pregunta "qué control es ese" mientras él está en casa sin poder trabajar "para darles de comer".



Al respecto, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Menacho y calles adyacentes, Félix Retamar, le ha respondido que "de hecho" están "unidos" y van a seguir trabajando.



APOYO DE PARTIDOS POLÍTICOS



La concentración ha contado con la presencia de dirigentes de Vox, del PP de Extremadura o del Ayuntamiento de Badajoz, cuyo alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su apoyo al pequeño comercio que está pasando por una situación "francamente complicada" y que, entre otras cosas, en la campaña de las rebajas "se juega parte de su futuro".



"El ayuntamiento no discute las medidas sanitarias, aunque sí podemos tener capacidad de reflexionar sobre ellas", ha sostenido Fragoso, para quien "lo que no puede ser es que al pequeño comercio se le obligue a cerrar y las ayudas lleguen mal o tarde como ha pasado en el año anterior, todavía hay ayudas de la Comunidad Autónoma que no se están pagando y la gente la realidad es que tú le preguntas y no les han llegado".



De este modo, ha entendido que al pequeño comercio hay que apoyarlo al ser un sector "absolutamente fundamental en la ciudad", así como que el comercio en Badajoz da empleo a unas 10.000 personas "y necesitan tener el apoyo de todas las administraciones".