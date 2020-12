El proyecto Elysium City en Castilblanco ha dado paso más en cumplimiento de requisitos

Ep

El Jefe del Ejecutivo Regional ha dicho que "se ha dado un paso más" que es "importante" en cuanto al cumplimiento de unos elementos que la ley exigía para ser reconocido como una iniciativa de gran instalación de ocio.

Así, ha recordado que él ni ha sido como los que desde el "minuto uno" hablaban de "fantasía" sobre dicho proyecto ni ahora indica que "ya está hecho", en tanto que "se ha dado un paso, un paso importante, que es el del cumplimiento de unos elementos que la ley exigía para ser reconocido como un proyecto de gran instalación de ocio y ahora vienen los momentos claves en los que habrá que presentar la documentación que permita el que tenga las autorizaciones correspondientes en el futuro".

En este sentido, ha apostado por seguir trabajando en el posible desarrollo de proyectos empresariales para la comunidad, y ha rechazado hablar sobre los mismos hasta que sean una realidad.

"Yo soy de la opinión de que las cosas no se debe hablar hasta que no están hechas. Y yo nunca he hablado de nada hasta que no ha estado hecho", ha espetado.

En todo caso, ha aprovechado para indicar que la Junta está trabajando "en decenas y decenas y decenas de proyectos" para la región sobre los que algunos saldrán adelante y otros no, pero sobre los que hay que seguir trabajando para que sean "una realidad en el futuro".

Y, ha afirmado que "nada de lo que hemos podido hablar en el futuro en este momento ha dejado de ser una opción real de futuro. Nosotros estamos trabajando en muchos frentes, puedo asegurar que en decenas y decenas y decenas de proyectos... ¿Quiero decir que todos vayan a salir? No, pero yo ahora no tengo constancia de que alguno seguro que no va a salir. Todos pueden salir, habrá unas circunstancias u otras, que habrá que ir valorando".