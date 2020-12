La alcaldesa de Calamonte dice que aún no se conoce el origen del brote

Ep.

La alcaldesa de Calamonte, Magdalena Carmona, ha señalado que aún no se puede asegurar que el brote notificado este pasado jueves en esta localidad pacense de 6.200 habitantes que tiene hasta el momento 29 casos confirmados y 250 contactos tenga su origen en un viaje organizado a Turquía en el puente de diciembre, al parecer para someterse algunos de los viajeros a un injerto capilar.



"No puedo asegurarlo", ha señalado la regidora calamonteña, quien no obstante ha mostrado una "preocupación bastante grande" por la situación de la localidad a la espera de que el brote crezca en las próximas horas.

De hecho, este viernes están citados 150 vecinos para someterse a una prueba PCR, por lo que se espera que el número de contagios aumente.



Carmona ha señalado por otra parte que desconoce cómo pudieron viajar este grupo de personas en un autobús desde la provincia de Badajoz hasta el aeropuerto de Barajas y desplazarse a Turquía unos días y volver sin realizarse una PCR.

"Este es el riesgo que conlleva no adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios en los aeropuertos", ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.



"Las medidas están siendo insuficientes, y esto es realmente lo preocupante", ha insistido Carmona, quien ha argumentado que los vecinos de su localidad no pueden ir a Sevilla, a dos horas por carretera, pero sí pueden ir a pasar el día a París en un avión. "Es surrealista, pero es así", ha insistido.



En cuanto al origen del brote, ha señalado que no se sabe dónde se encuentra el origen del mismo, dado que entre los 28 positivos notificados el jueves "hay algunos que no tienen nada que ver con el grupo que viajó a Turquía".



De momento, las autoridades sanitarias continúan investigando el foco y, a la espera de las informaciones que reciba al respecto, de momento "no podemos asegurar" que el origen se sitúe en dicho viaje, ya sea en Turquía o en alguno de los trayectos.



En todo caso, ha remarcado que le "preocupa" el momento en el que ha surgido un brote de tales dimensiones, a las puertas de la Navidad, si bien ha llamado a la calma y espera que todo "se quede en un susto y una anécdota".

Por el momento, el colegio San José ha cerrado sus puertas tras detectarse varios casos entre sus más de 500 alumnos.