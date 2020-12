Aislado un preso del centro penitenciario de Badajoz tras dar positivo

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha confirmado que un preso del centro penitenciario de Badajoz se encuentra en aislamiento tras dar positivo en Covid-19 en una prueba PCR.



García Seco ha asegurado que el interno ya se encontraba en aislamiento antes de ser trasladado, y que se está a la espera de los resultados del estudio epidemiológico entre sus contactos para conocer si hay más casos en el penal pacense.



En todo caso, ha dicho que se encuentra bajo vigilancia, tal y como establece el protocolo de actuación previsto para los centros penitenciarios, que incluye el seguimiento de los contactos y su aislamiento y control, como "en cualquier otro caso".



De hecho, ha señalado que este protocolo "no es muy diferente" a los que se producen en otros ámbitos de la sociedad, con "la particularidad de que, normalmente, los internos no salen del centro", por lo que la relación de contactos es "más fácilmente verificable".



En respuesta a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Mérida, ha mostrado su "preocupación" ante este caso debido principalmente a la "vulnerabilidad" de los trabajadores y los internos del centro penitenciario.



En todo caso, y preguntada sobre si se van a realizar pruebas a todos los internos, ha señalado que se actuará de acuerdo a los criterios que marquen en cada momento las autoridades sanitarias.



Y sobre la reciente llegada de mascarillas al penal, ha asegurado que han estado dotados de material de protección "en todo momento" y que se han aplicado los protocolos establecidos desde los ministerios de Sanidad e Interior. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno "no ha escatimado" en la dotación de material de protección desde el inicio de la pandemia.