PSOE-Badajoz tacha de "decepcionantes" y de "fracaso total" las ayudas del 'Plan ReactiBa'

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado de "decepcionantes" las ayudas del Plan de reactivación económica y protección social 'ReactiBa' dirigidas a autónomos y empresarios de la ciudad dentro del contexto de emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades, respecto a las cuales ha criticado del equipo de gobierno su "fracaso total de gestión".

En una rueda de prensa telemática conjunta de los concejales socialistas Luis Tirado y Ricardo Cabezas, ambos han lamentado que ningún empresario haya cobrado a día de hoy, así como que hayan pedido estas ayudas menos de la mitad de los hosteleros y comerciantes previstos, que solo se ha tramitado una tercera parte y que ninguna de las resoluciones se ha comunicado a los interesados.

En concreto, Tirado se ha referido a la comparecencia ofrecida sobre este plan por los concejales delegados de Proyectos Estratégicos y Hacienda, Blanca Subirán y Eladio Buzo, en la que ofrecieron datos "parciales" a modo de balance de estas ayudas que, como ha recalcado, fueron "altamente decepcionantes" y "un fracaso de gestión en toda regla", tras lo cual confía en que desde el equipo de gobierno "rebajen un poquillo los humos y aterricen por fin a la realidad de la ciudad y de la calle".

Ha expuesto igualmente que no se han tenido "en cuenta" las propuestas del PSOE ni de los empresarios en cuestiones como el "excesivo papeleo" requerido, y ha recordado que el 6 de noviembre ya "advirtió" al "tripartito" que "muchos miles de euros se iban a dejar de utilizar con las ayuda que habían presentado" y solicitó un cambio de los requisitos, al "igual" que varias organizaciones empresariales.

No obstante, el gobierno local "ha hecho caso omiso a estas llamadas y de ahí tienen el resultado, se van a entregar la mitad, eso dicen, que también tendremos que verlo" y, como ha detallado "se va a destinar la mitad del dinero previsto, y han acudido 2.000 empresas de las 4.700 que preveía este tripartido que iban a pedir", al tiempo que les ha pedido que "reflexionen" porque sus ayudas "o no han resultado atractivas" para el empresariado en un momento "duro y sin precedentes", o los requisitos eran "excesivos y no merecía la pena para la gestión a realizar".

DISCULPAS AL EMPRESARIADO

Finalmente, ha querido, en nombre del PSOE y dado que desde el equipo de gobierno "no lo van a hacer", pedir sus "más profundas disculpas" al empresariado del comercio, la hostelería o las pymes en general "por este fiasco que solo genera desilusión, decepción y engaño" y que "han sentido en sus carnes la falta de apoyo quienes más lo necesitan y en el peor momento posible".

Por su parte, Ricardo Cabezas ha mantenido en su intervención que "no se cree" que el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, esté "satisfecho" con el resultado del programa 'ReactiBa', cuyas ayudas "nadie" ha cobrado a día de hoy ocho meses después; como tampoco puede estarlo de que "solo" se hayan visado 736 expedientes de 2.000 presentados.

Asimismo, el portavoz socialista ha lamentado la "negativa" del equipo de gobierno a la hora de "reconocer que alguna vez hacen las cosas mal" y en este caso " incluso rematadamente mal", pero que "solo les preocupa tapar su mala gestión".

"Si destinas un millón de euros en ayudas sociales a familias pacenses por la pandemia y solo te piden 100.000 euros es que algo pasa", ha expuesto, junto con que "si destinas tres millones para ayudar a empresarios del comercio y hostelería y solo entregas 1,6 millones de euros tras un clamoroso retraso, tras múltiples anuncios, es que algo está pasando".

Y es que, para Cabezas, "si destinas 4 millones de euros para ayudar a la gente de Badajoz en el peor momento en 80 años y solo logras entregar 1,7 millones de euros es que algo has hecho muy mal", porque "lo que está claro es que los que están al frente de este Ayuntamiento de Badajoz no ha estado ni estarán a la altura de las necesidades de sus vecinos y nadie puede ocultar que las necesidades existen".

Por último, ha sostenido que el que a día de hoy nadie haya cobrado "algo" de esos tres millones de euros "era para que empezaran a dimitir en cascada", y les ha pedido que "se vayan con viento fresco" dado que son "unos mantas" y la ciudad "no merece unos gestores tan nefastos que se permiten estar satisfechos con su trabajo por muy deplorable que sea".