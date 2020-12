Badajoz celebrará un Mercado Navideño con vallado perimetral y aforo de 300 personas

Ep.



La ciudad de Badajoz celebrará el tradicional Mercado Navideño en el Paseo de San Francisco bajo medidas de seguridad como el vallado perimetral de dicha plaza, que contará con una puerta de entrada y otra de salida o de un aforo de 300 personas, mientras que la Cabalgata será virtual con la retransmisión a través de internet, de las redes sociales o las pantallas digitales informativas la llegada de los Reyes Magos a la capital pacense.



Otras actividades serán talleres creativos navideños para niños en el Museo del Carnaval, la Exposición de dioramas y del Belén Monumental en el Museo de la ciudad Luis de Morales o el Encuentro de Corales Hermano Daniel, aunque en esta ocasión solo actuará con un concierto en el Teatro López de Ayala la Banda Municipal de Música, que ofrecerá también un recital extraordinario de Navidad.



No se podrán celebrar los villancicos en los belenes, el Fin de Año en la Plaza de España, ni la Nochevieja infantil en dicha misma plaza aunque en horario de mañana o el reparto del roscón de Reyes, según ha anunciado la concejala delegada de Cultura, Paloma Morcillo, en una rueda de prensa telemática en la que ha presentado las actividades de la Navidad 2020.



En su intervención, Morcillo ha precisado que esta programación, que se puede consultar en un tríptico a través de códigos Qr y que no se imprimirá en papel al no permitirlo la situación sanitaria, ha sido modificada en varias ocasiones debido a las circunstancias sanitarias de la pandemia de la Covid-19 y a la evolución de la misma.



MERCADO NAVIDEÑO



Sobre el Mercado Navideño, ha explicado que se podrá visitar del 9 de diciembre a la noche del 5 de enero en el Paseo de San Francisco en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,30 a 21,00 horas, aunque los viernes y sábados cerrará entre las 21,30 y las 22,00 horas bajo similares medidas de seguridad que las llevadas a cabo en la Feria del Libro en este mismo espacio.



Así, el entorno de San Francisco estará cerrado perimetralmente con vallas para controlar el aforo fijado en unas 300 personas y el flujo de personas que acceden a la plaza, de manera tal que la entrada se hará por el Pórtico situado en la esquina de la Plaza Minayo junto al López de Ayala, y la salida en Bartolomé J. Gallardo con Guardia Civil. También habrá pegatinas en el suelo con indicadores marcando el itinerario que se debe seguir, ante lo cual ha recomendado que se eviten los cruces con personas y se procure mantener la distancia de seguridad.



Además, habrá geles hidroalcohólicos en las entradas de las casetas donde habrá actividades o en las 48 casetas de artesanos separadas entre sí por entre 1,5 y 2 metros para evitar la acumulación de personas, respecto a lo cual ha insistido en pedir "toda la precaución posible" y "toda la responsabilidad individual de todos" para poder disfrutar de las Navidades "de la mejor manera posible".



Otras medidas pasarán por el control de la entrada y salida por vigilancia privada y por el control también del aforo en este Mercado Navideño en el que los más pequeños podrán visitar la Embajada Postal en el templete de la música con un protocolo covid, que incluye una mampara de metacrilato, que solo pueda acceder un adulto con el pequeño, el uso de mascarilla o que sean los niños quienes depositen su carta en el buzón.



También para los niños habrá talles de manualidades, teatro o cuentacuentos en la carpa 'Divernavidad' de "gran tamaño" y también con medidas de seguridad como entrada y salida únicas, persianas para favorecer la ventilación, control de accesos o desinfección; así como un taller de cocina y animaciones infantiles, el día 13 con el espectáculo 'Juba, el niño calvo' y el 2 de enero con 'Disney canta a la Navidad'.



En clave musical, el Mercado de Navidad incorpora este año como novedad un escenario en el que tendrán lugar conciertos durante los fines de semana; además del tradicional set fotográfico al que se podrá acceder en grupos de seis y que será desinfectado tras cada fotografía; o la recogida de las cartas a los Reyes Magos por los carteros de Badajoz el 4 de enero.



CABALGATA



Además de los talleres creativos navideños, tanto de ovillos de lana, como de mini felicitaciones sorpresa o adornos navideños de cartón en el Museo del Carnaval, los niños de Badajoz podrán disfrutar de la llegada de los Reyes Magos de la ciudad a través de una Cabalgata virtual, que se retransmitirá a través de Badajoz Online, de los distintos perfiles en las redes sociales de la Concejalía de Cultura o el de 'Badajoz es Navidad' o en las pantallas digitales informativas de la localidad.



Sobre la Cabalgata, Paloma Morcillo se ha remitido a una posterior rueda de prensa en la que explicará los detalles de la llegada de Sus Majestades, aunque ha adelantado que "para que todo el mundo pueda verla" y para que las condiciones climatológicas no impidan disfrutar de dicha llegada, ésta será retransmitida, después de que hayan "pensado mucho" y estudiado la fisonomía o la estructura de la capital pacense y cómo podían recorrer o no los Reyes sus calles.



"No nos podía asegurar ni que se cumplieran las medidas de seguridad ni las distancias entre nosotros, ni lógicamente este año podía haber ni desfile, las autoridades sanitarias desaconsejan estas cabalgatas en movimiento", ha apuntado, para reconocer sobre las cabalgatas estáticas que consideran que "también era poner en riesgo porque es un día en el que, además, estamos especialmente nerviosos, con muchas ganas de que vengan los Reyes".



De este modo, la edil ha querido mandar un mensaje para "tranquilizar a todos": "los Reyes Magos vendrán, conocen la situación sanitaria, ellos también la están viviendo pero no van a faltar a la cita de la ciudad de Badajoz".



Igualmente, se ha referido a otras actividades navideñas, como la celebración de la exposición de dioramas y Belén monumental en el Museo Luis de Morales del 11 de diciembre al 4 de enero con un recorrido único; el Encuentro de Corales Hermano Daniel con un recital en el Teatro López de Ayala el 13 de diciembre de la Banda Municipal de Música, o el concierto extraordinario de Navidad de esta última para el día 21.