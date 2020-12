La rehabilitación de El Campillo de Badajoz está ejecutada al 35% por más de 6,6 millones

Ep.



La rehabilitación de El Campillo, situado en pleno Casco Antiguo de la ciudad de Badajoz entre la Plaza Alta, la Alcazaba y Puerta Trinidad, está ejecutada actualmente entre el 35 y el 40 por ciento por más de 6,6 millones de euros, en esta zona que se pretende poner en valor con 90 viviendas y una inversión pública superior a 17 millones de euros en un plazo de dos o tres años.



Una actuación "muy ambiciosa" en la que la parte "más llamativa" son las 35 viviendas que se van a edificar en la parte más próxima a la Torre de Espantaperros y los jardines de La Galera, en cuya excavación arqueológica se trabaja actualmente, como ha avanzado el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a El Campillo, acompañado del primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera; el edil de Hacienda, Eladio Buzo o representantes del Colegio de Arquitectos de Extremadura.



Según ha detallado Fragoso, se pretende "convertir" casi 180 viviendas antiguas en 90 y, además de las 35 de esta zona más situada a los jardines de La Galera, ya hay nueve viviendas acabadas y una treintena en ejecución en estos momentos repartidas en distintas parcelas de esta zona, de manera tal que quedarían otras 15 en otras parcelas que se han ido adquiriendo por la Inmobiliaria Municipal en el marco de "uno de los proyectos estratégicos más importantes de la ciudad".



Un proyecto, ha continuado, que está en marcha, en el que desde la iniciativa pública se pretende rehabilitar y revitalizar la zona ayudando al mismo tiempo a la reactivación de la economía y para el que, en concreto, el nuevo Plan municipal de reactivación contempla una inyección económica para las labores de urbanización, a la vez que ha explicado que este tipo de iniciativas son "lentas" puesto que los proyectos de patrimonio son "muy complicados".



En este punto, ha lamentado que la rehabilitación de El Campillo "también fue fruto de una bandera de guerra política en algún determinado momento de determinados grupos políticos", que intentaron "tumbar" al gobierno local a través de esta operación que, como ha defendido, "siempre" han intentando llevar "con el máximo consenso posible" y con la colaboración del Colegio de arquitectos que ha ayudado al ayuntamiento a "reformular y revisar todas las actuaciones".



DETALLES DEL ARU DE EL CAMPILLO



Francisco Javier Fragoso ha puntualizado asimismo que el Área de Renovación Urbana (ARU) de El Campillo comprende unos 300 inmuebles, de los cuales con iniciativa pública van a actuar entre 150 y 200, ante lo cual ha apuntado que "algunos quisieron acusar de que esto era una operación especulativa" y en concreto en el caso de las dos manzanas junto a Espantaperros, cuando se ha tenido que adquirir a través de expropiaciones o adquisiciones 89 viviendas para convertirlas ahora en 35.



Así, se trata de una operación en la que se invierte "mucho dinero público" del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la ciudad para regenerar este espacio con nuevas viviendas cuyo coste será "absolutamente similar" al de una de protección oficial, y en el que se ha optado por "empezar por micro actuaciones" y se ha llevado a cabo un concurso, por el que se han adjudicado diferentes iniciativas que permiten que actualmente "se vea que hay obra, que hay vida y que hay por lo tanto viviendas a disposición de la gente".



Junto a la intervención pública con una inversión que supera los 17 millones de euros, ha agregado la iniciativa privada: "no hay que olvidar que aquí hay inversores que han comprado inmuebles con la voluntad de hacer un hotel, o aquí hay ya gente que se ha adelantado incluso y ya tiene rehabilitada su vivienda dentro de las posibilidades que daba el ARU de El Campillo y lo han hecho ellos mismos".



Ha recordado además las actuaciones patrimoniales, como la Galería de fusileros o el aparcamiento del Baluarte de San Pedro, o la conexión del saneamiento de la zona con la Ronda del Pilar que "ya se hizo" y que con el nuevo Plan de reactivación se dedicarán más de dos millones a acabar la urbanización en El Campillo, en el que "hay viviendas ya construidas y gente viviendo" o el ayuntamiento y la Inmobiliaria han hecho un esfuerzo de unos 650.000 euros para realojar y reubicar a las "pocas" personas que seguían viviendo en el mismo.



"Ha habido un compromiso clarísimo por que esta operación, que es una operación que tiene que ser de éxito para la ciudad, también lo fuera de compromiso con aquellos, que eran muy pocos los que seguían viviendo, porque la mayoría era infravivienda en la que no vivía absolutamente nadie", ha subrayado Fragoso, para sumar la operación proyectada por el consistorio para trasladar a un "gran" edificio del Casco Antiguo la parte administrativa municipal o que el pleno ha aprobado esta semana el estudio de detalles de la nueva sede de Fundación CB, también en el centro histórico.



Igualmente, el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz van a llevar la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí al antiguo convento San Pedro de Alcántara, todo ello para que en el Casco Antiguo de la ciudad haya gente viviendo, un edificio administrativo en el entorno de la Calle San Juan o la actividad de la citada Escuela de Artes y Oficios y en suma, "un antes y un después de todas estas actuaciones", junto a las patrimoniales en la Iglesia de Santa Catalina o en el edificio de La Galera.



Por todo ello, el primer edil ha querido trasladar a los ciudadanos que, pese a la "terrible" crisis sanitaria y la económica que conlleva, "hay un mensaje claro de esperanza para el futuro cercano de la propia ciudad" en la que se tendrá una dinámica de actividad que "seguramente sería envidiado y soñado por otras muchas ciudades de nuestro tamaño".



Finalmente y preguntado por su parecer ante la petición de varios colectivos para que el futuro 'Ayuntamiento administrativo' tenga uso por las tardes, Fragoso ha comentado que se podrá analizar y estudiar y que "no" le parece "mal a priori", aunque en primer lugar se debe hacer un proyecto, conocer las necesidades o ver los espacios y metros cuadrados disponibles dado que "el primer objetivo es que quepan los funcionarios y los servicios que queremos unificar", para "a partir de ahí" estudiar si se puede complementar con otra serie de usos.