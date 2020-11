Absuelto el alcalde de Castuera de un delito de prevaricación urbanística

El Juzgado de lo Penal de Don Benito ha absuelto al actual alcalde de Castuera (Badajoz) de un delito de prevaricación urbanística en relación con la ordenación del territorio al considerar que no concurrían los elementos penales por los que se le acusaba y que no se había omitido la obligación de realizar inspecciones.



En concreto, la acusación particular se formuló por una nave que no contaba con proyecto y licencia y se solicitaba para el alcalde como responsable de la competencia urbanística municipal dos años y seis meses de prisión.



Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional por no resultar justificado el delito, fallando en este sentido el Juzgado de lo Penal de Don Benito.



Así pues, se declararán como hechos probados que un policía local emitió un informe sobre esta construcción pero no consta que dicho informe llegara ni al jefe de la Policía Local ni a la Secretaría del Ayuntamiento, según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).



La Secretaría del Ayuntamiento de Castuera contestó de oficio al juzgado que no consta el expediente administrativo urbanístico de la construcción y que, por tanto, se ha requerido al dueño a que en el plazo de dos meses proceda a presentar la documentación y de no ser así se procederá a la demolición de lo construido.



Cabe destacar que la sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.