Unidas Podemos Badajoz critica que gobierno local tiene tres mociones "retenidas"

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de la capital pacense, Erika Cadenas, ha criticado "una vez más el abuso, el bloqueo y el doble rasero" del gobierno local que forman el Partido Popular, Ciudadanos y Vox respecto a la oposición y, "contra" Unidas Podemos pese al acuerdo alcanzado la pasada semana en relación al Plan de Impulso entre el conjunto de los grupos de la corporación.

A este respecto, ha detallado que son ya tres las mociones que tienen "retenidas" a Unidas Podemos y que en una de ellas, que le "duele especialmente" en estos tiempos de pandemia mundial de coronavirus, solicitan espacios municipales para albergar a personas sin hogar y la creación de una mesa sectorial en la que tengan presencia las organizaciones que, hasta el momento, sostienen y gestionan esta cuestión.

Así y pese a que la lluvia y el frío de estos días desde el gobierno local "no han tenido a bien" pasar esta moción para su debate y aprobación en pleno por ninguna comisión.

También, ha indicado que, cuando han pedido explicaciones al primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, le ha dicho que el concejal delegado de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, "no ha visto necesario convocar al Consejo Rector del IMSS en este mes", cuando, además, este último debe "rendir cuentas" a su juicio sobre las ayudas sociales por el coronavirus que "no han llegado a las familias que lo necesitaban".

CALLE JUAN CARLOS I

La segunda de las mociones fue registrada por Unidas Podemos el 8 de agosto para devolver a la Calle Juan Carlos I su nombre primigenio, Calle Mayor, "tampoco" ha sido posible tratarla en el pleno y, según le ha trasladado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el cambio de nombre de una vía tiene que pasar "obligatoriamente" por la Comisión de Cultura, que no se convoca desde hace un año.

"No quieren abordar un debate que está en la calle más allá del debate de la monarquía, lo que no quieren es tener que enfrentarse a que están manteniendo en un lugar prominente a una persona que ha demostrado ser muy poco ejemplar en su papel y en sus funciones como jefe de Estado", ha sostenido Cadenas.

Y es que, como ha remarcado, las mociones que "van cayendo en el saco de la Comisión de Cultura se quedan ahí, secuestradas", porque a la concejala del área, Paloma Morcillo, "no le parece buena idea" ni informar sobre los asuntos que se trabajan en su Concejalía, ni tratar los que presentan el resto de los grupos.

Finalmente, Erika Cadenas ha señalado que, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, Unidas Podemos ha presentado dos mociones para su debate y aprobación en pleno, una de ellas que sí irá al mismo y que busca "reafirmar" el "compromiso" del ayuntamiento en la lucha contra la violencia que se da contra la mujer.

Una segunda moción, que tampoco ha pasado a pleno, pretendía homenajear la memoria de las mujeres asesinadas en la región desde que se tiene constancia en 2003 y reconocer a las víctimas y "supervivientes de esta violencia machista", la cual ha sido enviada a la Comisión de Cultura, que ha tachado de "un agujero negro donde las mociones se pueden pegar meses ahí estancadas".

Sin embargo, el PP presenta este mes una propuesta para las Medallas de Extremadura que "no ha caído en Cultura", en relación a lo cual Cadenas ha añadido que no entiende por qué los homenajes y cambios de nombre en calles "sí es cultura, pero sin embargo las medallas no".

"Más bien pensamos que las mociones de la oposición no pasan cuando no les interesa, y todo lo del equipo de gobierno sí pasa", ha concluido.