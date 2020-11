Policía Local Badajoz hace 56 propuestas de denuncia por reunirse más de 6 personas

Ep

La Policía Local de Badajoz ha procedido a plantear durante este fin de semana en la capital pacense 56 propuestas de denuncia por superar el número máximo de seis personas en grupos, 89 por no hacer uso de la mascarilla y nueve denuncias por fumar sin guardar la distancia de seguridad obligatoria.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática en la que ha detallado igualmente 35 denuncias por no cumplir con "justificación" la restricción de la movilidad nocturna o 'toque de queda' entre las 00,00 y las seis de la mañana, y que la Policía Municipal ha tenido que actuar en cinco fiestas "en entornos domiciliarios" que han conllevado 31 denuncias derivadas de dichas fiestas.

En lo que a menores se refiere, ha explicado que se ha llevado a cabo una actuación "particular para intentar atajar" los grupos de menores que, "de forma incontrolada", no respetan la distancia de seguridad, los grupos de máximo seis personas o el uso de mascarillas y que en este pasado fin de semana se ha trabajado en el entorno de Puerta Pilar, Meiac o las plazas Conquistadores, de los Alféreces y hay propuestas de sanciones para 23 menores.

Todo ellos, ha apuntillado, fueron entregados a sus padres tras su localización y de estas propuestas de denuncias en menores, siete son por no usar mascarilla o cuatro por ir en bicicleta sin mascarilla por encima de la acera.

Por otro lado, se ha hecho también una campaña de inspección en los locales de ocio con 72 establecimientos inspeccionados, de los que "por encima" del 93 por ciento "cumplían perfectamente con todas las normas". Entre los incumplimientos, ha citado que "fundamentalmente" pasan por la distancia que deben mantener unos veladores de otros.

"Vamos a seguir con la misma intensidad en el control de todas aquellas acciones individuales, colectivas o empresariales que puedan poner en peligro a la sociedad por la transmisión de la pandemia", ha recalcado, para remarcar: "nos estamos jugando mucho y además tenemos que evitar entre todos el que la ciudad tuviera que ser confinada o tuviera un confinamiento perimetral porque podía ser el sacrificio de muchísimas familias y muchísimos puestos de trabajo".

NO MERECE LA PENA ASUMIR RIESGOS

Así, Francisco Javier Fragoso ha insistido en que, entre todos, hay que aportar "nuestro granito de arena" para evitar que el virus y la pandemia se sigan propagando, y ha recordado que las sanciones por no cumplir normativas que "pongan en peligro la salud de los demás" son de 1.500 euros, sobre lo cual ha sostenido que "sinceramente no merece la pena, no solo ya por salud, sino por la cuantía económica asumir el más mínimo riesgo".

En su intervención, el primer edil ha compartido los datos de la actuación de la Policía Local durante este fin de semana después de que el pasado viernes se anunciara "esa campaña de compromiso de toda la sociedad por torcer la curva de la pandemia", que "por un lado" incluyó un "llamamiento general a la aportación individual que cada uno de los vecinos de Badajoz tenemos que hacer".

Por otro lado, también se hizo un "aviso" de una "actuación con mayor celo" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, según ha señalado, para valorar que, en general este fin de semana, "evidentemente, y se ha notado por la calle, un mayor compromiso" por parte de los ciudadanos aunque hay que seguir "reforzándolo".

CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Del mismo modo, Fragoso ha avanzado que además de las acciones "contundentes" sancionadoras o de propuestas de sanción dado que la mayoría de estas sanciones las tramitan después la Delegación del Gobierno o la Consejería de Sanidad, como competentes en función de la normativa que se esté incumpliendo, el ayuntamiento va a hacer un "esfuerzo" económico para lanzar en los próximos días una campaña en los medios de comunicación bajo los lemas 'Badajoz, ahora más que nunca' y 'Cuídate y cuida de los demás'.

Y es que, como ha reiterado, quieren intentar concienciar a la gente de que con cuatro normas "muy básicas", que son distancia social, uso de mascarilla, higiene de manos con gel hidroalcohólico y respeto al aforo marcado por la normativa sanitaria, se está dando "entre todos un paso de gigante para ganarle esa batalla al virus".

Ya en el turno de preguntas e interpelado por su valoración por el hecho de que varias asociaciones de vecinos aboguen por medidas "más drásticas" como el adelanto del 'toque de queda', Fragoso ha agradecido la "implicación" y las aportaciones de los colectivos sociales de la ciudad "para ganarle esta batalla al virus", para considerar a continuación que hay medidas que deben ser analizadas por los profesionales sanitarios.

Asimismo, ha planteado que, en función de cómo estas medidas han podido tener o no "éxito", se evalúa la "implicación" sanitaria o las consecuencias de las mismas, por lo que ha abundado en que él mismo traslada a las autoridades sanitarias estas cuestiones, ya planteadas en una reunión celebrada el pasado viernes, y en que "su esperanza" es poder "ganar estar batalla sin tener que tomar ninguna medida adicional a las ya tomadas", dado que implicaría que un mayor número de familias pudieran sufrir las consecuencias de la pandemia "más allá de las sanitarias".