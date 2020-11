El PSOE de Badajoz pide que Cavacasillas retome la Concejalía de Cultura

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido que el delegado de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, vuelva a la Concejalía de Cultura porque considera que la actual edil, Paloma Morcillo, "no lo puede hacer peor".

"Pedimos que vuelva el antiguo concejal de Cultura, el señor Cavacasillas, al área de donde nunca tenía que haber salido, que vuelva a la Cultura y no es porque haya tocado techo en Servicios Sociales ni mucho menos", ha señalado el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, para quien la concejal de Cultura "no lo puede hacer peor" y el anterior edil "al menos tenía un buen rollo con los trabajadores municipales".

Según Cabezas, él mismo y el Grupo Socialista quieren "que las cosas se hagan bien" y, por su profesión como profesor de piano, le "entristece profundamente el trato degradatorio y de falso reconocimiento" que tienen la Banda Municipal de Música de la ciudad y sus músicos, ante lo cual ha pedido soluciones, avances y "atención real" y "no más engaños ni falsas consideraciones".

En una rueda de prensa telemática sobre cuestiones relativas a la Concejalía de Cultura, la situación de la Banda Municipal de Música y sus músicos, ha recordado que "incluso" se les ha llegado a dar la Medalla de la ciudad en la anterior legislatura, aunque ha sostenido que la realidad "dista mucho de ese discurso bien queda" que tiene "siempre" el equipo de gobierno y, en este caso, la Concejalía de Cultura.

En este sentido, ha señalado que el programa para la actual temporada de música, presentado en febrero, se recogen más de 30 actuaciones programadas de las cuales algunas se han tenido que suspender por coincidir con los meses de confinamiento "más duro", pero también antes y después del mismo "se han estado suspendiendo conciertos" porque "no hay dinero" ni "asignación presupuestaria para desarrollar estos conciertos".

"Del 2018 al 2020 la previsión de este tripartito era y es gastar menos en Cultura", ha criticado Cabezas, que ha abundado en que, del presupuesto de gasto total del ayuntamiento en el 2018, el Área de Cultura representaba el 4,5 por ciento del total y en 2020 "se ha quedado" en un 3,9 por ciento, lo que supone que dos años después el gasto en esta Concejalía sea de 422.500 euros menos y un 0,6 por ciento menos que "nada tiene que ver" con la crisis sanitaria y el coronavirus.

Asimismo, ha expuesto que la concejala "se conforma con disponer de menos fondos para sus actividades" y "no es nada reivindicativa" ni "luchadora" para mejorar, entre otras cosas, las condiciones y la situación de la Banda; mientras que los órganos de gobierno y asesoramiento en 2018 suponían del total del gasto del consistorio el 4,39 por ciento, unos 4,6 millones, y en 2020 "para mantener a los 14 concejales y a toda su corte de delegados que les acompaña" ha pasado a un 5,32 por ciento o 5,9 millones de euros.

LUGAR DE ENSAYO

Sobre la Banda Municipal de Música, Ricardo Cabezas ha agregado además que no puede ensayar en el espacio otorgado hasta ahora en el López de Ayala porque no cumple con las medidas sanitarias y, durante los meses estivales, lo ha hecho en el patio del Museo Luis de Morales y actualmente en la Caseta de Mayores del recinto ferial, tras pedir a la Concejalía de Cultura un nuevo espacio ante la llegada del mal tiempo y recibir como "respuesta" que "no hay espacios de ensayo, búsquense la vida".

Ha remarcado igualmente la "promesa que se le hizo en su día" del 20 por ciento que "falta por completar" del 100 por cien de la jornada laboral de los músicos y ha temido que terminará la legislatura y no se cumplirá, como también ha agregado que hay seis músicos menos del grupo de viento-metal y viento-madera, y que ello hace que la Banda está "descompensada" y no pueda interpretar todo el repertorio.

"Tenemos a nuestra Banda disminuida, tenemos a nuestra Banda que es el patito feo de la Concejalía de Cultura y tenemos a nuestra Banda que tampoco pueden contratar músicos de refuerzo para suplir este problema", según Cabezas, que lo ha achacado a que de casi 150.000 euros que tenían de presupuesto en la Banda "ahora mismo" tienen 90.200 euros.

En su opinión, es "evidente" que la Concejalía de Cultura "está mal gestionada" y la edil del área "disfruta mucho" con "su" Feria del libro, "conocida también como una auténtica Feria de las vanidades por la red clientelar del Partido Popular, los mismos jurados, los presentadores, los amiguitos de siempre en los mismos sitios de siempre", ha concluido.