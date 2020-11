Las obras "avanzan" en el Palacio de Justicia de Badajoz sin fecha "cerrada" de traslado

Ep.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha apuntado que desde el Ministerio de Justicia le han trasladado que las obras "siguen en marcha" en el nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, en la Ronda Norte de la capital pacense, y "avanzan según el calendario previsto".

"Decirle más estaría hablando de ciencia ficción o de un futurible, que ojalá lo supiera, lógicamente no tenemos ninguna fecha cerrada ni determinada ni para traslado, ni para inauguración, ni para nada", ha resaltado Tena a preguntas de los periodistas por estas obras en una rueda de prensa en el Palacio de Justicia de Badajoz.

Sobre este tema, ha reconocido que los compañeros de Badajoz y ella particularmente son "los más interesados" en este asunto, y lo están "deseando sobre todo porque se ganará en salubridad y en la cuestión de que un servicio público pueda prestarse en mejores condiciones", sobre lo cual ha destacado que tanto el funcionario de la Administración de Justicia trabajará "en mejores condiciones", como el ciudadano que acceda a esta "se encontrará con unas mejores instalaciones".

En dichas instalaciones, ha destacado, se le podrán dar una serie de recursos que "ahora lo limitado de este espacio no nos permite", ante lo cual se ha referido a las salas de espera de víctimas, a las salas de menores o a las salas "amigables" y que es "imposible arbitrarlas" en el actual edificio en la Avenida de Colón.

"Unas buenas instalaciones que dignifiquen la función judicial y dignifiquen la prestación del servicio público al ciudadano, por lo tanto estamos deseando que ese edificio se termine de una vez por todas", ha apuntillado.

MULTAS POR EL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, María Félix Tena también ha sido preguntada por las reclamaciones en los juzgados por las multas referentes a las medidas relacionadas con el estado de alarma a tenor de la primera sentencia en este sentido conocida este pasado jueves.

Cabe recordar que, en concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha confirmado la primera sanción, de 601 euros, recurrida en los tribunales extremeños por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma declarado el pasado mes de marzo.

Acerca de este asunto, Tena ha señalado que "de momento" los datos que tienen es "única y exclusivamente esa sentencia" y que "posiblemente" se producirán más, aunque se trata de multas del ámbito administrativo y hay un recurso ante la propia Administración y, en caso de desestimación expresa o por silencio administrativo, es cuando se iría al ámbito jurisdiccional de recurso, que es lo que ha pasado con esta primera multa que "ya se ha resuelto".

"Es muy difícil controlar la posibilidad de recurso o no porque la Administración también tiene un tiempo de ir notificando las multas conforme vaya terminando los expedientes, notificando la multa, recurriendo la parte, resolviendo los recursos en vía administrativa y luego al órgano judicial", ha indicado, por lo que no ha podido adelantar un número de reclamaciones al estar los tiempos en la Administración Estatal en este caso, y no en la de Justicia.

La presidenta del TSJEx ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en los juzgados de la capital pacense en la que, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, ha firmado un protocolo para desarrollar la mediación por derivación de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil de Extremadura.