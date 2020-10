Fragoso, "absolutamente satisfecho" de la gestión de los concejales del equipo de Gobierno

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha mostrado "absolutamente satisfecho" de la labor de gestión de los concejales del equipo de gobierno, formado por el Partido Popular, Ciudadanos y el edil que concurrió a las elecciones por Vox, Alejandro Vélez.

Así lo ha señalado Fragoso durante la sesión plenaria celebrada este lunes, en cuyo apartado de ruegos y preguntas la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha preguntado por el futuro del gobierno local en la "única" capital donde se tiene en el equipo de gobierno a la "ultraderecha" y el "fascismo les condiciona en la gestión y en todo para gobernar" y después de que el PP "haya roto" con Vox tras la moción de censura presentada por el partido de Santiago Abascal y "fracasada" contra el presidente Pedro Sánchez.

También ha interpelado Cadenas si pueden manifestar tanto Fragoso como el portavoz de Cs, Ignacio Gragera, "qué piensan hacer aquí en el Ayuntamiento de Badajoz" y si la posición mostrada en el Congreso por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, "solo era postureo" y "en realidad los hechos son que se mantendrán intactas las alianzas de PP, Ciudadanos y Vox porque priman sus intereses particulares".

En relación a Ignacio Gragera le ha cuestionado igualmente si piensa ser alcalde en junio de 2021 "asociándose y apoyándose en la ultraderecha" y "accediendo a sus condiciones", en referencia al acuerdo de alternancia en la alcaldía acordado en su momento por PP y Cs.

Francisco Javier Fragoso ha sido el primero en responder al señalar que, tras ese debate de la moción de censura en el Congreso, el equipo de gobierno se va a dedicar a seguir trabajando por los vecinos, en sacar ayudas para los autónomos, para que los mayores en un contexto "complicado" puedan seguir teniendo un programa "razonable" de actividades dentro del programa de Atención al Mayor o para que los más jóvenes puedan disfrutar de las Escuelas Municipales Deportivas.

También trabajarán para "reforzar" los Servicios Sociales y poder ayudar con ayudas directas a las familias o gestionando mínimos vitales y seguirán trabajando "para un servicio eficaz y eficiente" de la Delegación de Limpieza, o de Parques y Jardines. "En definitiva, vamos a seguir preocupados y ocupados con esta cuestión", ha asegurado.

"A título personal en la parte que a mí me toque yo le digo que el día que reciba la noticia de la salida del Gobierno de la ultraizquierda yo me podré plantear, me podré plantear, la salida de algunos de mis concejales de gobierno, de los cuales me siento de todos absolutamente satisfecho con la labor en la gestión de sus servicios que realizan", ha expuesto Fragoso.

También ha respondido sobre esta cuestión el portavoz del equipo de Gobierno y del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ignacio Gragera, que ha añadido que también seguirán trabajando por la cultura, por el sector comercial, por el sector hostelero, para mejorar la situación del Urbanismo o en el Plan General.

"Es decir, en los problemas reales de la ciudad señora Cadenas", ha concluido Gragera, tras lo cual el alcalde ha levantado la sesión.