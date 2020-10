Monago pide a Vergeles que explique en Comisión del Covid el caso de la mujer de Aceuchal

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que de explicaciones en la Comisión del Covid sobre el fallecimiento por coronavirus de Julia Rangel, vecina de Aceuchal (Badajoz).

En rueda de prensa en la sede del PP provincial de Badajoz, Monago ha expuesto que al PP le "preocupa mucho" lo que han dicho los colegios profesionales de médicos acerca de que "la Atención Primaria ha muerto".

"No solamente ha muerto la Atención Primaria, sino que están muriendo personas en nuestra Comunidad Autónoma como consecuencia de la pandemia y sobre todo como consecuencia de la falta de gestión que se ha demostrado en los últimos días", ha sostenido, a la vez que ha lamentado dicho hecho luctuoso registrado en la región.

Al respecto, ha trasladado a Vergeles que tiene que explicar estos hechos en la Comisión del covid, puesto que "no puede ser" que a una persona no se le atienda presencialmente sino telefónicamente, y que "implore ayuda y al final cuando va a un hospital fallece por falta de ayuda", sobre lo cual ha lamentado "esa maldita política del teléfono y no de la bata, de la atención telefónica que está siempre comunicando" y que "siempre llega", como se está "demostrando", "tarde" a las necesidades de un modelo sanitario del siglo XXI.

Y es que, para el líder del PP extremeño, "Vergeles maltrata a los extremeños con su nefasta gestión" y no lo dice él mismo sino "cualquiera que llame en auxilio de una atención sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma", momento en el cual "lo más probable es que esté comunicando".

"Si no hay teléfonos que pongan más teléfonos, y si no hay médicos que se contraten más médicos, tiene al Partido Popular para colaborar, para reformar el presupuesto, para ir donde haga falta pero lo que no puede pasar es lo que ha sucedido en los últimos días con una usuaria, con una extremeña", ha concluido Monago, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del PP, acompañado del presidente del PP de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y los diputados nacionales Víctor Píriz y Teresa Angulo.