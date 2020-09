Cabezas reclama a Fragoso que pida disculpas y retire sus palabras "desmedidas"

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado una disculpa "pública" al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.

"Fragoso nos ha declarado la guerra al llamarnos indignos el apoyo popular que tuvimos el año pasado, no sé de dónde se saca eso", ha reconocido Cabezas en una rueda de prensa telemática.

Además, ha sentenciado que "no cuente" con el PSOE "para nada" dado que, tras esas palabras del regidor, "está al mismo nivel" que el edil Alejandro Vélez, que concurrió por Vox a las elecciones, y a su vez el de Ciudadanos, Ignacio Gragera, al de Fragoso.

Sobre este último, ha sostenido además que "ya está bien de sus salidas de tono en las sesiones plenarias y su inadmisible falta de respeto" cuando es el presidente de la corporación del ayuntamiento y "tiene que dar ejemplo", a la vez que ha tachado de "indecente" que diga que los socialistas no están "a la altura" de su representación.

"¿Él sí está a la altura? ¿Él no ataca en los plenos ni provoca?", se ha preguntado, para asegurar que "se pasa todos los plenos fustigando, pinchando, atacando" o "haciendo un cuarto uso de la palabra cuando ya todo se ha cerrado" y criticar que es una "desvergüenza" que debe hacerse "mirar" cuando le quedan "apenas" ocho meses para irse del ayuntamiento.

También ha pedido al "tripartito respeto" y que se dirijan al Grupo Socialista "lo menos posible" aunque, como la actitud de Fragoso es "incorregible" y "los otros están a lo que diga este", debe ser "responsable" y deja "una puerta abierta al diálogo imprescindible" al representar a "muchísimos" pacenses que "sí se merecen esa actitud por parte del PSOE".

LA ACTITUD DEL ALCALDE EN EL PLENO

En relación al citado pleno, el portavoz socialista ha insistido en que las palabras de Fragoso fueron "muy graves" y "sobre todo" lo fue la actitud que mantuvo durante toda la sesión "siempre obsesiva contra el PSOE", que se encontraba en situación de minoría por su ausencia y del edil de la misma formación Luis Tirado, a la vez que ha expuesto que Fragoso "se cebó" con la compañera socialista que ejerció en ese momento de portavoz.

En su opinión, "todo" fue para no reconocer la iniciativa política del Grupo Socialista, que presentó en primer lugar una moción para hacer un homenaje a las víctimas de la Covid-19 y todos aquellos profesionales que han estado trabajando y siguen haciéndolo durante la pandemia, y otra junto con Unidas Podemos sobre la trata de personas.

Por su parte, ha añadido que Fragoso hizo dos pronunciamientos de Alcaldía acerca de estos mismos temas "sobre la marcha, por la vía de la urgencia, sin contar con el resto de grupos políticos" y "solo" para darle la vuelta a la situación del pleno, algo que ha tachado como "una artimaña", "poco democrático" y "poco tolerante" y ha sostenido que esos pronunciamientos de Alcaldía son mociones "encubiertas" del PP "por la vía de la urgencia".

También ha criticado de Fragoso que, como ya hiciera en la anterior legislatura y criticara entonces el PSOE, "no modera los plenos" es "partidista" y "sectario", y "lo único que busca es llevarse por delante en los pocos meses que le quedan en este ayuntamiento" a él mismo, además de "romper" en cada pleno la "normalidad democrática del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz".

Del mismo modo, ha matizaedo que Fragoso "quiere lejos" al PSOE, "ninguna" de cuyas iniciativas "han visto la luz" en 25 años, pese a presentar anexos de inversiones a los presupuestos o propuestas para el Plan de Impulso, entre otras cuestiones.

"No a todo, siempre siempre un no por delante y Ciudadanos lo asume todo", ha expuesto, junto con que les quieren "aplicar el rodillo" y que estén "calladitos", pero "no" lo van a hacer.

"Vaya equipo de gobierno donde cada uno va por libre para arrastrar bola, los del PP intentando sobresalir pero ya están achicharrados y no acaban de encontrar su sitio, los de Ciudadanos van por libre y marcando su territorio y el de Vox dedicado a insultar y a provocar al resto de compañeros de la oposición", ha insistido Cabezas, que ha pedido a Fragoso que "reflexione" y "reconsidere su actitud".

Sobre Vélez, ha asegurado que los socialistas "no" van a dar "normalidad a la infamia, afrenta y provocación del ultra de este equipo de gobierno, al cual protegen los otros 13 concejales, y muy especialmente mimado y consentido con toda la complicidad de Gragera".

Tampoco van a dar "normalidad a lo anormal" ni en declaraciones institucionales, ha dicho, desde que el pasado 14 de agosto en pleno Vélez "faltó al respeto a los 5.000 asesinados por la Matanza de Badajoz y a todos sus familiares", una situación "irreversible" en la que "contó con la aquiescencia de toda la bancada de derecha", a la vez que ha lamentado que en aquel momento el alcalde no pidiera que se retiraran esas palabras, como solicitaban desde el PSOE y Unidas Podemos.

"Todo para mantener al ultra contento, que es el que le proporciona el sustento", ha concluido Ricardo Cabezas, para quien esa situación "indiscutiblemente ha marcado un antes y un después en las relaciones con el Partido Socialista".

Y, ha criticado en referencia a Fragoso que "no puede dar lecciones de moral aquel que cose a un equipo de gobierno con dinero de todos" ni "tiene siempre razón aunque sea un experto en retorcer la verdad hasta manipularla".