Creex lamenta que "peso" de restricciones en Badajoz recaigan sobre comercio y hostelería

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado su acatamiento a las restricciones y medidas preventivas marcadas por Sanidad para la ciudad de Badajoz para frenar la evolución de la pandemia del Covid-19, aunque lamenta que el "peso" y las "consecuencias" de dichas limitaciones recaiga sobre los empresarios del comercio y la hostelería cuando "la responsabilidad de lo que está ocurriendo no es achacable a ellos".



Así pues, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha vuelto a reiterar que para la Confederación Regional Empresarial Extremeña "lo primero es la salud de las personas, y por eso comercios, bares, restaurantes, cafeterías, etcétera, han hecho una gran esfuerzo para cumplir con todas las medidas de higiene, distanciamiento, protección de trabajadores y clientes y desinfección de locales y enseres, lo que en las circunstancias actuales supone una importante carga añadida tras meses de inactividad".



Sin embargo, ha continuado, "por la irresponsabilidad de terceros, no de estos empresarios, otra vez paga el pato el de siempre, lo que no termina de entenderse muy bien cuando las propias autoridades sanitarias aseguran que la inmensa mayoría de contagios se ha producido en reuniones familiares y fiestas privadas", señala la Creex en una nota de prensa.



En este sentido, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha reclamado mayores medidas de control para ese tipo de reuniones, "y que se deje trabajar a los empresarios, que bastante están pasando ya como para que les metan más piedras en la mochila".



Y es que, a su entender, "no es de recibo que si alguien actúa irresponsablemente e incumple las medidas de prevención, la responsabilidad y las consecuencias recaigan en quienes sí cumplen esas medidas", ha concluido.